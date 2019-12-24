«Звенья одной цепи». Зачем снимают директоров «Ленфильма» и «Роскино»

Легендарная петербургская киностудия может стать частью нового глобального холдинга

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Предновогоднее заседание в Министерстве культуры завершилось переворотом для петербургской киноотрасли: решением совета директоров, состав которого значительно поменяли менее чем за две недели до заседания, был снят своего поста директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин. Как уверяют собеседники «Фонтанки», причиной подобных действий могла стать не только кошка, давно пробежавшая между ним и главой Минкульта, но и грандиозные планы ведомства – на что указывают другие крупные перестановки в российском кино.

Заседание в Минкульте громко не анонсировалось — главным считался вопрос о переизбрании главы совета директоров киностудии Федора Бондарчука, которое прошло единогласно. После этого был заслушан и доклад директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина. Потренироваться ему было где: в конце ноября пришлось рассказывать о достижениях и задачах студии её коллективу на общем собрании — после того, как петербургское отделение Союза кинематографистов решило направить президенту требование отстранить действующего руководителя и провести финансовую проверку организации.

Однако если в Петербурге доклад Пичугина завершился аплодисментами и резолюцией о поддержке его действий, в Москве дело приняло иной оборот. Министр культуры Владимир Мединский предложил директора снять — и в ходе дискуссий такое решение было принято. Ресурсы для этого были: 12 декабря Росимущество вывело из Совета директоров киностудии самого Пичугина и его коллегу продюсера Сергея Сельянова, введя, в том числе, старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря и советника министра культуры на общественных началах Александра Орджоникидзе — в прошлом возглавлявшего «Национальную медиа группу», а еще — в 2002-2003 годах работавшего гендиректором ОАО «Норильскгазпром».

Собственно, Орджоникидзе в кругах, близких к происходящему, и прочат руководство не только петербургской киностудией, а новым холдингом, в который, помимо «Ленфильма», могут войти и другие крупные компании.





За день до собрания совета директоров «Ленфильма» аналогичные события происходили в отношении «Роскино». Его глава Екатерина Мцитуридзе уверяет СМИ, что не получала от совета директоров уведомлений о своем отстранении. Тем не менее в общении с РБК она признала, что за неделю до событий Росимущество сменило совет директоров, выведя из него пять человек, включая её саму. Состав совета до удивительного знаком: в него вошли режиссер и продюсер Федор Бондарчук, руководитель «СТВ» Сергей Сельянов, Александр Орджоникидзе, а также вице-президент по ТВ и кинопроизводству «Уолт Дисней Компани СНГ» Вадим Верещагин и предправления «Союзмультфильма» и киностудии им. Горького Юлиана Слащева.

Преемницей Мцитуридзе «Ведомости» называют Евгению Маркову — её фигуру лоббировали структуры «Национальной медиа группы», с работой медиагруппы банка «Россия» её связывали пять лет жизни. Кроме того, супруг Марковой Вячеслав Муругов возглавляет подконтрольный НМГ «СТС медиа». В марте 2019 года Федор Бондарчук предлагал создать нового оператора по продвижению российского кино за рубежом, среди учредителей которого могли бы оказаться, опять-таки, НМГ и киностудия «Союзмультфильм». Но новый оператор не был создан.

Связана с «СТС медиа» и нынешний директор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева — она-то и возглавляла медиахолдинг до Вячеслава Муругова. Председателем правления киностудии она была назначена в 2017 году. А 8 октября 2019 года добавила к этой должности пост гендиректора Киностудии имени М. Горького. Супруг Слащевой — гендиректор ТАСС Сергей Михайлов учился в МГИМО вместе с Владимиром Мединским.

И снова знакомый сюжет: руководивший Киностудией Горького на протяжении десяти лет Сергей Зернов покинул её вскоре после того, как там весной… сменился совет директоров. Его возглавил статс-секретарь «Норникеля» и бывший руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, а вошли в совет замминистра культуры Павел Степанов и председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Также в числе членов совета — директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова. С 12 декабря она, вместо своего заместителя, входит и в совет директоров «Ленфильма».

Источники в киносреде считают, что все это – «звенья одной цепи», намекая, что, например, Александру Орджоникидзе уже доводилось «собирать» «Национальную медиа группу» – а значит, под силу ему была бы и условная «Национальная киногруппа». А уж кому советник Владимира Мединского мог бы потом передать уникальный холдинг, имеющий ресурсы не только создавать кино и мультипликационную продукцию, но и продвигать ее за рубежом, – знают наверняка только в Минкульте, чей руководитель все годы своего правления приоритетным направлением развития делал именно отечественное кино.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»