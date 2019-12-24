ФБК до Новой Земли доведет. Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией отправили служить за Полярный круг

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на нескольких самолетах за сутки вывезли на архипелаг Новая Земля. Об этом в своем twitter 24 декабря сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

Он предположил, что «план по изоляции Руслана составлял лично Путин». Навальный напомнил, что накануне Шаведдинову заблокировали сим-карту, выломали дверь в его квартиру, после чего вывезли в Архангельскую область. Ранее основатель ФБК предположил, что его сотрудника увезли для прохождения срочной воинской службы. Шаведдинов судился с военкоматом, однако 23 декабря Мосгорсуд отказал ему в апелляции и признал законным решение призывной комиссии, которая посчитала его годным к военной службе.



