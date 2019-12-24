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24.12.2019 17:30
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ГК «Полис Групп» открыла два детских сада в Мурино

ГК «Полис Групп» открыла два детских сада в Мурино

предоставлено ГК «Полис Групп»

Сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» в Мурино. В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Два новых отделения «Муринского детского сада комбинированного вида №4» (№4 и 5) рассчитаны на 100 мест каждое. Здания расположены в корпусах ЖК «Краски лета» по адресу: ул. Шувалова, д. 19 корп. 2 и Воронцовский бульвар, д. 14 корп. 5. Дошкольные учреждения начали работу 16 декабря 2019 года, в них зачислены 200 детей. 

Каждое здание рассчитано на 5 групп, все они имеют отдельные просторные спальни с одинарными кроватями, игровую комнату с игровым и учебным оборудованием, гардеробные, буфет и туалеты. В игровых зонах предусмотрены теплые полы. В зданиях есть музыкальный и спортивный залы, прачечная, пищевой блок полного цикла и медицинский кабинет. 

Застройщик укомплектовал детский сад всем необходимым: закуплена мебель для спален и групп, инвентарь и оборудование для спортивного и музыкального залов, технических блоков.

Детские сады построены по программе «Социальные объекты в обмен на налоги». В настоящее время застройщик уже передал их в безвозмездное пользование Всеволожскому району. До конца года они будут выкуплены администрацией. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил воспитанников и руководство детского сада с началом работы и наступающим Новым годом. «Мы набрали очень хорошие темпы по строительству социальных объектов. Это уже пятый по счету детский сад, который мы отрыли в рамках одного юр. лица. Здесь работает хороший, сложившийся коллектив. Сегодня я пообщался с детьми и главный показатель, что детям нравится здесь находиться», – отметил глава региона. 

По традиции, председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов вручил заведующему МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4» Константину Белову сувенирный ключ, как символ открытия детского сада. 

Он также поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал, чтобы новый сад стал для детей не просто местом, куда они должны ходить каждый день, а их вторым домом. «Мы строим наши садики по программе «Соцобъекты в обмен на налоги», разработанной администрацией области и лично губернатором. В планах ГК «Полис Групп» продолжать возводить соцобъекты, в том числе в рамках сотрудничества с областью, чтобы люди не просто жили в наших домах, но и их дети ходили в наши садики и школы», – отметил Дмитрий Смирнов.  

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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