На Блюхера — это туда. Стройка промзоны, которая пережила уже двух губернаторов, привлекла внимание третьего. А там все по-прежнему

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости опережать события и заранее планировать развитие дорог и инженерии. Речь шла о строительстве инфраструктуры в промзоне «Ржевка», но вряд ли можно найти более неудачный пример.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Опережать события» в промзоне начали еще при Валентине Матвиенко, планируя закончить через пару лет. Но и Георгий Полтавченко ушел руководить судостроением, так и не достроив там дороги.

История промзоны «Ржевка» началась еще в 2010 году, когда глава города (тогда – Валентина Матвиенко) подписала постановление об утверждении проекта планировки этой территории в 372 га. Проект до этого, в январе 2010 года заказало Городское агентство инвестиций Санкт-Петербурга, структурное подразделение ныне работающего под другим названием комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ).

Такой экскурс в историю важен. Потому что сегодня, когда журналисты спрашивают ответственных чиновников, кто виноват в том, что дороги и инженерия на «Ржевке» так и не построены, ответ так или иначе сводится к поискам ошибок предыдущих руководителей. Ирония судьбы в том, в КЭРППиТ на момент принятия решения о развитии инфраструктуры «Ржевки» в конце 2009 – начале 2010 года, было по очереди два руководителя: Максим Соколов и Евгений Елин. И вот так вот уж сложилось, что с этого года оба они вновь находятся на ответственных постах в Смольном. Теперь им и карты в руки. Главное, чтобы они опять не начали говорить про ошибки предыдущих руководителей, ведь тогда круг истории окончательно замкнется, обернувшись одновременно прекрасной и уродливой иллюстрацией положения дел в области государственного администрирования.





На 1 декабря 2019 года было запланировано знаковое событие в жизни «Ржевки». ПО «Возрождение», в соответствии с первоначальным контрактом должно было завершить многолетнее строительство инженерной инфраструктуры промзоны. Судя по актам приемки, в ближайшие дни работы будут окончательно приняты: уже достроены водопровод и канализация и подведены газопроводы к двум кварталам. Стоимость и объем работ неоднократно менялся по ходу этого контракта, который был заключен в середине 2018 года. А до этого много лет обещанные инвесторам Валентиной Матвиенко инженерные сети существовали, но совсем не в том виде, что изначально планировалось. Иллюстрируя готовность решать свои проблемы самостоятельно, не обременяя бюджет и не надоедая вечно занятым чиновникам своими глупыми проблемами, резиденты промзоны сами строили себе ливневую канализацию и асфальтировали «проектируемый проезд». Однако очередные из длинной череды подрядчиков «официальной» стройки безжалостно выкорчевывали робкие ростки предпринимательской инициативы: по документам дорог и ливневки еще не существовало, и их как бы походя смешивали с грязью бульдозерами.

Зримо осязаемый обывателями признак успеха чиновничьих усилий — 900-метровый широкий четырехполосный проспект Блюхера от Индустриального в сторону будущего кольца и пересечения с будущим продолжением Коммуны. Его построили давным давно, но сейчас правая его часть перекрыта — там огромная яма. Кольцо на будущем перекрестке возвели, но, как говорят злые языки, не учли протекающий мимо ручей — чуть-что, его заливает водой.

Еще из затянувшихся проектов — продолжение улицы Потапова. По ней уже прошла линия «Чижика», но до Блюхера улица так и не дотянулась. С апреля 2019 года за эту работу взялось ООО «Севзапдор». Один из бывших чиновников утверждает, что все лето работа стояла, дожидаясь пересогласования с новым руководством заказчика. Судя по данным сайта Госзаказа, это может быть правдой: с марта компания получила за свою работу лишь два транша: 5,8 млн рублей в октябре и 4,2 млн рублей в ноябре. При том, что лимит финансирования на этот год по проекту — 192 млн рублей. Но в самой компании говорят, что все идет своим чередом.

«Вы меня поймите правильно, сложно везде работать, нет такого объекта, чтобы было несложно, – рассказал «Фонтанке» Павел Сорока, гендиректор «Севзапдора». – Контрактные сроки соблюдаются. Сейчас сети прокладываем».

Также этим летом ПО «Возрождение» расторгло заключенный еще в 2017 году контракт на достройку части проспекта Блюхера. Если верить опубликованному соглашению о расторжении, за почти два года работы подрядчик выполнил работ на 14 млн рублей. Причем, за первую половину этого года строители наработали всего на 318 тысяч рублей (включая 52 тысячи — НДС). При этом заложенная в проекте Головкинская улица, которая должна была соединить проспекты Коммуны и Индустриальный, так и осталась виртуальной.

В «Возрождении» «Фонтанке пояснили, что полученная проектная документация была разработана еще в том самом 2010 году и требовала серьезной работы по актуализации. Строители за свой счет скорректировали проект и безвозмездно передали документацию заказчику. Выполненные на 14 млн рублей работы — это все, что можно было сделать, подчеркивают в компании. Но продолжать строительство было невозможно, потому стороны и расторгли договор. По данным специалистов "Возрождения", заказчик планирует вновь объявить конкурс на строительство дороги в 2020 году.

Этим же летом расторгнут договор и с ООО «Межрегионэкспертиза Стандарт», которое подрядилось в марте прошлого года скорректировать проект строительства проспекта Комунны от Бокситогорской до продолжения Блюхера. Не ищите на карте, как находящиеся сейчас в двух километрах друг от друга и относительно параллельные Коммуны и Бокситогорская будут пересекаться — это все тоже пока пребывает лишь в виртуальном пространстве чиновничьих проектов. Расторгнут с этой компанией контракт и на корректировку документации по более осязаемому участку Коммуны — от Химиков до многострадального кольца на Блюхера.





Александр Шестаков, глава «Первой мебельной фабрики», организатор мебельного технопарка на «Ржевке», рассказал «Фонтанке», что уже мало интересуется успехами чиновников в деле обустройства промзоны: «Проспект Блюхера должны были построить в 2012 году, его до сих пор не построили. Я газоснабжение и водоснабжение себе прокладывал сам. Что прокладывают они, я не знаю».

Расторжение и продление контрактов – результат инвентаризации , которую провело новое руководство комитета, подтвердил «Фонтанке» напряженную административную работу в течение года глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин. В январе организацию-заказчика, Дирекцию по сопровождению промышленных проектов (правопреемница Городского агентства инвестиций) возглавил Дмитрий Буряков. Он-то и занимался этой инвентаризацией.

«Если мы видим, что проектная документация требует доработки или если подрядчик по каким-то причинам не может закончить работы в необходимые нам сроки, начинаем корректировать», – объяснил принцип Юрий Калабин.

Глава ведомства признал, что часть проблемы связана с качеством изначальной проектной документации, но частично вина лежит и на исполнителях. «Выигрывали конкурсы компании, которые не справились со своими обязательствами, мы расторгаем с ними контракты», – отметил он. По словам Калабина, на данный момент «все болевые точки отмечены и, как решать проблемы, ясно». Но решение будет сопровождаться «затяжкой по срокам», а также потребует «освоения соответствующих ресурсов», уточнил чиновник.

Его предшественник на посту главы комитета по промышленной политике Максим Мейксин проработал в этой должности с 2013 года, и с болью инвесторов «Ржевки» хорошо знаком:

«Ржевка – невезучий проект. Изначальные проблемы связаны с проектом, в котором многое не было учтено. Например, по ходу трассы будущего продолжения проспекта Блюхера оказались кабели «Ленэнерго», а вместо заложенного в проект слоя строительного мусора в 0,5 метра, который предстояло убрать, там его оказалось 1,5 метра. Далее два подряд подрядчика на этой стройке обанкротились. Но их проблемы не были связаны с конкретно этим проектом. «Возрождение», на мой взгляд, хорошо продвинулось в объемах работ. Почему с ней расторгают контракт, для меня загадка».

Денис Лебедев, Евгения Горбунова, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»