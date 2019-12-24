«Фонтанка» показывает драку из-за безбилетного проезда на Вавиловых. Полиция ищет стрелка, отправившего пассажира автобуса в кому

После стрельбы из-за безбилетного проезда в Петербурге один пассажир автобуса находится в коме, второго ищет полиция. В распоряжении «Фонтанки» 24 декабря оказалось видео из салона общественного транспорта, на котором запечатлён конфликт.

В кадр попали два лысых мужчины. Солирует более крупногабаритный, вероятно, он и старше. По словам очевидцев, раздор начался из-за неоплаченного проезда. Вершитель справедливости в агрессивной манере проводил предполагаемого зайца к выходу. Безбилетник пытался сопротивляться, но длины его руки не хватило, чтобы достать кулаком до лица противника.

На улице Вавиловых противостояние перешло на улицу и закончилось стрельбой из травматического пистолета. Пострадавшего юношу с ранением шеи госпитализировали, сейчас он находится в медикаментозной коме. Полиция Калининского района ищет стрелка. Всех, кто узнал нападавшего, просят позвонить по телефонам: 540 -02-02, 573-06-60.



