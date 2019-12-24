Гендиректор поставщика «Адмиралтейских верфей» заработал миллионы и условный срок на компенсациях проезда и проживания

Бывший генеральный директор петербургской компании «Омега СПб» Михаил Грещук приговорен к условному сроку за мошенничество и отмывание. Решение 24 декабря огласил Смольнинский районный суд.

Как установил суд, компания Грещука (он еще и бенефициар компании по СПАРК) предоставляла «Адмиралтейским верфям» в 2013-2014 годах специалистов для выполнения заказов по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Отдельным пунктом была прописана ежеквартальная компенсация проезда и проживания работников, информацию о которых оставляли на откуп топ-менеджеру.

Грещук увидел в этом возможность и дал указание своему заместителю внести ложные сведения о многократно завышенных расходах по арендной плате. Из-за этого верфи лишились 3,4 млн рублей. Следом он совершил еще три преступления по аналогичной схеме на 7,45 млн; 2,2 млн и 1,6 млн рублей.

Похищенные деньги по подложным реквизитам Грещук вывел под предлогом мнимой оплаты выполненных работ. Следом совершил еще два аналогичных преступления. Вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.



