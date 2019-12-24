Следователям предъявили “психологический портрет”. Попытку подкупа депутата конкурент объяснил проверкой на нравственность

Муниципальный депутат, который после выборов заявил, что его пытаются заставить сдать мандат, не сумел добиться возбуждения уголовного дела. Попытка подкупа якобы была исследовательской работой над “психологическим портретом” депутата, объяснил следователям предполагаемый переговорщик.

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Следователи отказались возбуждать уголовное дело по заявлению муниципального депутата Вячеслава Кулекина: он утверждал, что бывший конкурент от имени партии власти пытался заставить его сдать мандат подкупом и угрозами. Проигравший (раньше обвинения отрицал) объясняет: деньги он действительно предлагал, но только чтобы проверить на твердость нравственные принципы депутата. А человека, который присылал Вячеславу Кулекину сообщения с советами «не подставлять себя и близких», силовики не нашли – как и его связи с бывшим конкурентом.

В Петербурге следственный отдел СК по Красногвардейскому району проверил заявление депутата муниципалитета №72 Вячеслава Кулекина — он шел на выборы в команде Партии роста, которая получила большинство в этом местном совете, потеснив «Единую Россию». Депутат утверждает, что спустя месяц после выборов — 6 октября — получил предложение отказаться от мандата за взятку или должность в Смольном. А после того, как отверг оба варианта, заметил за собой слежку и стал получать сообщения с угрозами. В давлении Вячеслав Кулекин обвинил своего конкурента от ЛДПР Евгения Кузьмина, который выборы проиграл.

«Фонтанка» подробно писала об этой истории: на аудиозаписи, которую сделал Вячеслав Кулекин, представившийся Евгением Кузьминым человек козыряет ссылками на «партию власти», «губернатора и вице-губернаторов» и просто «серьезных людей», а свои возможности трудоустроить депутата в Смольный подтверждает, пренебрежительно называя главу комитета по молодежной политике Юлию Аблец «Юлькой». Предлагает переговорщик и более прозаичный вариант урегулирования вопроса: «Триста тысяч, если мало – пятьсот тысяч <...> достать из кармана и положить».

Два месяца назад в разговоре с «Фонтанкой» Евгений Кузьмин, 33-летний индивидуальный предприниматель, отрицал встречу с Кулекиным 6 октября. Он рассказал свою версию событий: мол, предложил депутату увидеться, чтобы продемонстрировать доказательства того, что выборы в муниципалитете были сфальсифицированы в пользу Партии роста. Но тот, по словам Кузьмина, от встречи отказался, и на этом их общение завершилось.





Однако следователям Кузьмин рассказал о другом, выяснила «Фонтанка». В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении «Фонтанки») есть его объяснения: он признает, что встречался с депутатом и предлагал ему деньги. Но отдавать не собирался, – просто хотел проверить твердость его моральных принципов.

Со слов Евгения Кузьмина следователь записала, что тот подсел в машину к Кулекину и «начал разговор о прошедших выборах и сложившейся ситуации, указал ему на то, что Кулекин знает, что выиграл на выборах незаконно, на что получил ответ «возможно»». «Чтобы посмотреть на его реакцию, на то, как он отреагирует на компрометирующее предложение, Кузьмин предложил ему сложить полномочия за финансовое вознаграждение, назвав сумму 300 — 500 тысяч рублей, либо [за] место в другом ведомстве», — говорится в постановлении. — Данное предложение не носило серьезный характер, все это предлагалось ему для того, чтобы посмотреть на его реакцию». Все это нужно было для того, чтобы составить «психологический портрет» нового депутата, зафиксировали в СК объяснения Евгения Кузьмина.

Рассказал переговорщик следователям и о том, кто именно ездил по городу на машине за Вячеславом Кулекиным после того, как тот отказался от предложения сдать мандат. Это был «знакомый» Евгения Кузьмина — боксер, выпускник университета физкультуры имени Лесгафта, 29-летний Константин Быстров. Сам Кулекин заявлял, что заметил за собой слежку: его повсюду сопровождала чёрная «Мазда», которая скрылась с горизонта только после того, как депутат решил предать происходящее огласке. Быстров признался следователям, что ездить за депутатом решил в компании с товарищем — еще одним боксером Давидом Кобалия — на его машине. Последний, судя по постановлению следственного отдела, версию подтвердил. «Фонтанка» в октябре разговаривала с Давидом Кобалия; тот причастность к слежке отрицал категорически.

В своем инстаграме Константин Быстров после выборов опубликовал фотографию, которая выбивалась из серии снимков из спортзала: селфи на избирательном участке. На фото он обнимается с человеком, похожим на Давида Кобалия. В октябре Кобалия говорил «Фонтанке», что не помнит, работал ли наблюдателем на выборах — он объяснял, что у него очень «насыщенная жизнь». Быстров в момент подготовки этой публикации вспомнил, что на избирательном участке вместе с Давидом действительно наблюдал, а на вопрос «Фонтанки» о том, какой кандидат его делегировал, ответил: «Евгений Кузьмин». Последний, впрочем, эту информацию опроверг.

Следователям Кузьмин объяснил, что отправил к депутату сопровождение по прагматическим причинам: планировал вновь с ним встретиться, а для этого должен был знать, где тот находится. А встреча была нужна, чтобы лично проинформировать Кулекина о намерении через суд оспорить итоги голосования в муниципалитете. Против формулировки «слежка» в разговоре с «Фонтанкой» переговорщик возражал категорически. Он объяснил, что столь экзотический способ встретиться с депутатом выбрал, потому что не хотел звонить по телефону: опасался, что Вячеслав Кулекин запишет разговор на аудио. Что компрометирующего может быть в записи разговора о намерении обратиться в суд, Кузьмин не уточнил. На вопрос, почему два месяца назад он излагал другую версию, переговорщик объяснил: не захотел откровенничать с незнакомым журналистом.

После отказа сложить мандат Вячеслав Кулекин, как он утверждает, стал получать анонимные сообщения с угрозами: «Пиши отказ. Не подставляй себя и близких. Подумай о семье, дурак. Ты себе жизнь портишь». Номер телефона, с которого эти сообщения приходили, зарегистрирован на мужчину из Узбекистана. Найти абонента следователи не смогли: покупая сим-карту, тот указал несуществующий адрес. Прямых угроз убийством в сообщениях нет, как и доказательств того, что отправлял их Кузьмин, говорится в постановлении.

«Все сомнения в виновности, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого», – резюмировали в следственном отделе и не стали возбуждать уголовное дело по статье об угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. При этом Вячеслав Кулекин просил возбудить дело еще по одной статье – о покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом в постановлении ничего не говорится.





По словам представителя депутата Александра Голованова, сотрудники следственного отдела в разговоре с ним выразили уверенность, что это постановление будет отменено региональным СК и носит технический характер.

«Постановление, скорее всего, отменят, а проверку продолжат, потому что до сих пор не закончилась назначенная лингвистическая экспертиза смс-сообщений», – говорит Голованов. Он подчеркивает, что следователи не запросили биллинг телефона, с которого поступали угрозы, хотя эти данные могли бы показать, в каком месте находился их отправитель и не совпадала ли его его локация с передвижениями Евгения Кузьмина. Последний утверждает, что никаких сообщений Вячеславу Кулекину после встречи не отправлял.

Пока следователи разбирались, пытался ли кто-то заставить Вячеслава Кулекина сдать мандат, суды пытались выяснить, насколько честно этот мандат он получил. Фрунзенский районный суд рассматривает несколько заявлений с требованием отменить итоги голосования на участках в муниципалитете №72: проигравшие утверждают, что протоколы были переписаны в пользу кандидатов от Партии роста. Отказные решения судьи уже вынесли по искам самовыдвиженца Дениса Артамонова и кандидата от КПРФ Андрея Савченко.

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"