РФС и МВД создают специальную группу по работе с фанатами после скандала с болельщиками, оскорблявшими Дзюбу

Российский футбольный союз (РФС) договорился с правоохранительными органами о создании рабочей группы по решению конфликтных ситуаций из-за болельщиков. Как пишет 24 декабря ТАСС со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова, на этой неделе пройдет первая встреча этой группы. Ожидается, что также пригласят болельщиков.

Напомним, во время матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) фанаты демонстративно покинули футбольные матчи в знак протеста против задержаний болельщиков "Спартака" до и после матча 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1).

По данным полиции, в тот день были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 фанатов на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест.



