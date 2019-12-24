РФС и МВД создают специальную группу по работе с фанатами после скандала с болельщиками, оскорблявшими Дзюбу
Российский футбольный союз (РФС) договорился с правоохранительными органами о создании рабочей группы по решению конфликтных ситуаций из-за болельщиков. Как пишет 24 декабря ТАСС со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова, на этой неделе пройдет первая встреча этой группы. Ожидается, что также пригласят болельщиков.
Напомним, во время матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) фанаты демонстративно покинули футбольные матчи в знак протеста против задержаний болельщиков "Спартака" до и после матча 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1).
По данным полиции, в тот день были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 фанатов на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест.
Справка:
Напомним, задержали троих фанатов «Спартака» 1 декабря у отеля на Кирочной. Основанием послужила громкая нецензурная брань. Фанаты вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны полицией без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста. Позже срок снизили до 7 суток.
Самое серьёзное, по околофутбольным меркам, наказание получил накануне 34-летний заряжающий с сектора «Спартака» Валерий Бевз. Ему на полтора года запретили посещать стадионы и обязали выплатить пятитысячный штраф за нецензурное оскорбление Артёма Дзюбы в мегафон.