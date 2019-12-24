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Финляндия
05.01.2020 13:03
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Чем заняться в Финляндии зимой? Топ-8 самых небанальных развлечений

Вы, конечно, знаете, что зимой в Финляндии можно покататься на оленях или хаски, съездить на горнолыжный курорт. А как насчёт дрифта на Tesla по льду залива или чемпионского мастер-класса по биатлону? «Фонтанка» собрала восемь необычных способов развлечься у соседей.

Чем заняться в Финляндии зимой? Топ-8 самых небанальных развлечений

Круиз на ледоколе и флоатинг (Кеми)

Вы когда-нибудь выходили в море на ледоколе? Разрезая глыбы замёрзшего льда, «Сампо» возит туристов в воды Ботнического залива с декабря по апрель. Трёхчасовое арктическое плавание начинается из города Кеми (Kemi), что в 90 км от Северного полярного круга. За несколько сотен евро (цены стартуют от 288 евро) вас познакомят с 60-летним ледоколом, названным в честь волшебной мельницы из эпоса «Калевала», проведут от капитанского мостика до машинного отделения, накормят обедом, а потом предложат искупаться в заливе. Но это не так страшно, как звучит: погружение происходит в специальных гидрокостюмах-поплавках, в которых умение плавать вовсе необязательно. И чем быстрее отпускает страх перед холодом, тем больше времени остается на релакс. Бонусом к круизу на ледоколе идут билеты в Снежный замок Кеми, который открывается 18 января.

Кстати, расслабиться в ледяной воде можно и ближе — в Лаппеенранте и Иматре организуют флоатинг на озере Сайма и реке Вуоксе. Там удовольствие обойдётся в 70 евро.


Ралли на льду Ботнического залива на автомобилях Tesla (Кеми)

Недалеко от того же Снежного замка есть единственный в мире центр вождения на льду, где можно подрифтовать на электромобиле. Уникальная ледовая трасса на поверхности замёрзшего Ботнического залива открыта с 1 февраля по 31 марта 2020. Там можно испытать в арктических условиях мощные авто: Lamborghini Gallardo, Subaru WRX STI Rally Cars, а также электрокары Tesla Model S и Tesla Model 3. Доза адреналина, однако, не из дешёвых — 765 евро с человека за трёхчасовой опыт с Tesla Model S, включающий услуги инструктора.

Забег на коньках по самой длинной ледовой трассе Финляндии (Савонлинна)

В Савонлинне, на берегу крупнейшего в Финляндии озера Сайма, пролегает самый протяженный маршрут для катания на коньках в стране. Туристам доступно несколько вариантов. Пятикилометровая трасса идёт из деревни Орави (Oravi) до заповедника Линнансари (Linnansaaren kansallispuisto).

Kuopio Ice Marathon (фото иллюстративное)

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18-километровый маршрут, пересекающий озеро, начинается  в Орави и заканчивается в Поросалми (Porosalmi). По пути можно завернуть к остановкам для отдыха в Саммаккониеми (Sammakkoniemi) и Пиени-Лаппи (Pieni-Lappi) и погреться у костра. Для тех, кто уверен в своих силах, – трасса в 40 километров. Так что захватите термос — и вперёд! Билет на трассу стоит 8 евро за день, вместе с арендой снаряжения выйдет дороже: 24 евро с коньками и 19 евро — с финскими санями. Информацию о состоянии льда можно уточнить в группе в Facebook или по телефону +358 44 274 7078.

Экстремальный заезд по Финскому заливу на ховеркрафте (архипелаг Хельсинки)

С ветерком прокатиться по Финскому заливу на архипелаге Хельсинки можно на ховеркрафте. Это судно на воздушной подушке, которое ездит и по льду, и по воде. Во время экскурсии гид рассказывает о жизни на архипелаге. Подкрепиться в пути предложат у костра. Развлечение можно совместить с подлёдной рыбалкой, флоатингом, катанием по льду на финских санках или прогулкой на снегоступах по одному из ста островов. Стоимость для группы 2-5 человек начинается от 320 евро.

Wikipedia.org/Shirokov Oleg / Logoprom.ru

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Тур на двухмоторном самолете для наблюдения за северным сиянием (Рованиеми)

Все, кто едет в Лапландию за северным сиянием, боятся одного — облачной погоды. Какими бы яркими ни были сполохи в небе, облака могут обмануть ожидания. Но в Рованиеми нашли выход — подняться на высоту 3000 метров, где ничто не помешает любоваться огнями Авроры, на моторном самолёте. В нём всего семь пассажирских мест, так что 40-60-минутный полёт над облаками получается почти частный. Но за такие впечатления придётся отстегнуть от 399 евро.

Markku Inkila, Visit Finland

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Сауна-тур (Тампере)

Если вам наскучили приграничные города, а Хельсинки изучен вдоль и поперёк, отправляйтесь в Тампере, чтобы узнать почему этот город стал столицей сауны. Там более 30 общественных парных, самая старая из которых — Rajaportti sauna, прогревающая посетителей с 1906 года. Для контраста неплохо сходить и в модную сауну Kuuma ("Жар"), где в перерывах между банными сессиями можно поплавать в бассейне с ледяной озерной водой или покачаться на качелях. Ещё одна сауна на берегу живописного Нясиярви, где можно нырнуть в прорубь, – Рауханиеми. Впрочем, парных с подобной опцией в Тампере достаточно — город зажат между двух озёр. Самостоятельный турист может выбрать сауны для своего маршрута с помощью сайта saunacapital.fi. Цены в Финляндии на общественные сауны демократичные — от 6 до 15 евро за посещение (а не за час, как в России). Для любителей организованных экскурсий всегда есть возможность заказать сауна-тур — в нём и об истории городских саун расскажут, и по знаменитым парным проведут, и философией финского счастья после горячей медитации поделятся.

Harri Tarvainen, Visit Finland

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Серфинг на искусственной волне (Хельсинки)

В только что открывшемся торгово-развлекательном центре Tripla в Хельсинки (станция Пасила) есть место для тех, кто скучает по лету. Если вы хотите научиться ловить волну, то в этом поможет крытый центр сёрфинга. Флоурайдинг – развлечение семейное, даже плавать уметь не обязательно, но есть ограничения: рост 133 см для позиции стоя и 107 см — лёжа. Уроки предлагают как для новичков, так и для опытных любителей волны. Час стоит 34 евро, бронировать нужно заранее.

Wikipedia.org/Onelaneyy

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Обучение биатлону на месте проведения ЧМ (Йоэнсуу)

Более традиционный для Финляндии вид спорта можно освоить в Йоэнсуу, на стадионе Контиолахти, где проводятся кубки мира по лыжам. Там, где обычно соревнуются чемпионы и тренируется звезда финского биатлона Кайса Мяккяряйнен, есть возможность попробовать профессиональный вид спорта с инструктором. Обучение биатлону на английском языке проводят для групп от четырёх человек. День начинается с тренировки с винтовкой — ученикам рассказывают, как она работает и что нужно знать во время её использования на стрельбище. Желающим овладеть навыками биатлона предоставляют всю необходимую экипировку и учат базовым техникам. После катания на лыжах группа практикует стрельбу, а в завершение дня  устраивают соревнования. Почувствовать себя Антоном Шипулиным обойдётся в 185 евро.

pixabay.com, Ebowalker

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© Фонтанка.Ру

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»

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