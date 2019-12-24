Когда дождю очень холодно. Россияне фотографируют «застеклённые» растения

Несколько дней подряд в Кировской области, Чувашии и Марий-Эл идут переохлаждённые или ледяные дожди. Они создают природные произведения искусства и доставляют множество неприятностей.

На поверхностях растений, тротуаров, дорог вода застывает и превращается в лёд. Фотографиями ягод и ветвей будто в «стекле» местные жители делятся в соцсетях. Но эта красота – большой груз. В Чебоксарах дерево не выдержало веса льда и рухнуло на автомобиль, сообщает 24 декабря местное издание «PRO Город». Из-за сложных погодных условий в Чувашии сегодня объявлен «жёлтый» уровень опасности.

В Кирове за сутки 23 декабря от гололедицы пострадали 120 человек, пишет кировский «PRO Город». В тот же день после ледяного дождя по взлётно-посадочной полосе прокатился самолёт «Победы», прибывший из Москвы. В некоторых школах Кировской области из-за гололедицы отменили занятия.





В Перми после снега и переохлажденного дождя, по данным местных СМИ, образовались многокилометровые пробки. В частности, дороги встали из-за фур, которые не могли преодолеть подъёмы.

В ноябре ледяные дожди прошли в Архангельске и Северодвинске, а затем в Приамурье: там коровы натурально катались по льду.

Петербургу тоже пока обещают дожди, но слишком тёплые для декабря: на улице до плюс 5-6 градусов, так что даже проснулись бабочки.



