Ударивший силовика фигурант «московского дела» Суровцев получил 2,5 года колонии, а просившийся записать с Оксимироном песню освобожден

В столице сегодня, 24 декабря, суды решали судьбу двух фигурантов «московского дела» – 30-летнего IT-специалиста Сергея Суровцева и 21-летнего студента и рэпера Самариддина Раджабова.

«Раджабов привлекается к уголовной ответственности впервые, на учете не состоит, характеризуется положительно, отягчающих обстоятельств нет; смягчающие: добровольное возмещение вреда, положительные характеристики. Также суд учитывает выводы комиссии экспертов об эмоционально неустойчивом состоянии личности. Судья считает, что исправление возможно без изоляции, и решает назначить штраф», – сообщает решение Мещанского районного суда «Медиазона».

Сторона обвинения настаивала, что Раджабов угрожал применением насилия в отношении трех силовиков (часть 1 статьи 318 УК РФ). За брошенную бутылку прокурор требовал 3,5 года колонии.

При оглашении приговора присутствовал и рэпер Oxxxymiron, который и ранее ходил на судебные заседания по «московскому делу».





«Че, реально все?» – так он прокомментировал решение суда по делу Раджабова, который ранее попросил записать совместную песню с исполнителем. Его просьбу Мирон Федоров исполнил, пока Раджабов был под стражей.

В Тверском районном суде Москвы рассматривалось дело Сергея Суровцева, которого обвиняли по той же статье: он якобы ударил командира одного из батальонов Нацгвардии по пальцам. Программиста из Москвы приговорили к 2,5 года колонии общего режима, передает корреспондент «Медиазоны» из здания суда. Судья посчитала, что вина Суровцева «установлена и доказана». Прокурор требовала для него 4 года колонии. Программист свою вину не признал.