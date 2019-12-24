Ударивший силовика фигурант «московского дела» Суровцев получил 2,5 года колонии, а просившийся записать с Оксимироном песню освобожден
В столице сегодня, 24 декабря, суды решали судьбу двух фигурантов «московского дела» – 30-летнего IT-специалиста Сергея Суровцева и 21-летнего студента и рэпера Самариддина Раджабова.
«Раджабов привлекается к уголовной ответственности впервые, на учете не состоит, характеризуется положительно, отягчающих обстоятельств нет; смягчающие: добровольное возмещение вреда, положительные характеристики. Также суд учитывает выводы комиссии экспертов об эмоционально неустойчивом состоянии личности. Судья считает, что исправление возможно без изоляции, и решает назначить штраф», – сообщает решение Мещанского районного суда «Медиазона».
Сторона обвинения настаивала, что Раджабов угрожал применением насилия в отношении трех силовиков (часть 1 статьи 318 УК РФ). За брошенную бутылку прокурор требовал 3,5 года колонии.
При оглашении приговора присутствовал и рэпер Oxxxymiron, который и ранее ходил на судебные заседания по «московскому делу».
«Че, реально все?» – так он прокомментировал решение суда по делу Раджабова, который ранее попросил записать совместную песню с исполнителем. Его просьбу Мирон Федоров исполнил, пока Раджабов был под стражей.
В Тверском районном суде Москвы рассматривалось дело Сергея Суровцева, которого обвиняли по той же статье: он якобы ударил командира одного из батальонов Нацгвардии по пальцам. Программиста из Москвы приговорили к 2,5 года колонии общего режима, передает корреспондент «Медиазоны» из здания суда. Судья посчитала, что вина Суровцева «установлена и доказана». Прокурор требовала для него 4 года колонии. Программист свою вину не признал.
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов. За твит активист Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым стал Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).