Генерала таможенной службы обвинили в покровительстве контрабандистам. У него изъяли миллионы и слитки золота

После масштабных обысков в Федеральной таможенной службе под стражу заключён начальник управления дознания ведомства генерал-лейтенант Александр Кизлык. Об этом «Фонтанке» 24 декабря сообщили в Басманном суде.

Кизлыку предъявлено обвинение по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). По версии следствия, 60-летний начальник управления таможенных расследований и дознания помогал уйти от уголовной ответственности причастным к контрабанде валюты.

Как пишет РБК, в суде огласили список изъятого при обыске у Кизлыка: 600 тысяч долларов (37,2 миллиона рублей), 600 тысяч евро (41,2 миллиона рублей), а также золотые слитки и часы люксовых брендов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал генерала до 22 февраля 2020 года. Александр Кизлык отрицает вину. Кроме него, Басманный суд изберёт меру его заместителю Алексею Серебро. Заместители глав Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин также являются фигурантами уголовного дела. Обыски в подразделениях и в центральном аппарате ФТС прошли накануне.



