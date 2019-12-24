Был народный, стал карманный. Как под контролем ЦБ выпотрошить целый банк

В Петербурге ликвидируется Невский народный банк. К его краху привел блицкриг председателя правления Владимира Бондаренко. За один вечер инкассаторский броневик вывез из офиса 1,5 млрд рублей, общая сумма похищенного оценивается в три миллиарда.

автор фото Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Полиция объявила в федеральный розыск банкира Владимира Бондаренко. Он совсем недавно стал акционером Невского народного банка, по согласованию с ЦБ занял руководящий пост, сымитировал бурную деятельность и, по версии следствия, провернул операцию по вывозу наличности. Регулятор мгновенно принял решение о ликвидации банка, государство вынуждено искать миллиарды рублей для выплаты вкладчикам.

Главой правления Бондаренко стал в середине октября 2019 года, после покупки пакета 9,9 % акций у самарского предпринимателя Александра Мариничева и ухода предыдущего предправления Вячеслава Васильева. Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России.

До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе экономическое образование Восточноукраинского национального университета, работу в ростовских филиалах Сбербанка, высшая занимаемая должность – управляющий отделением. С 2014 по 2017 год Бондаренко, судя по официальной биографии, в банковском секторе не работал, а петербургский банк возглавил после двухлетней карьеры в Эстонии. Он трудился в компании OU Markevco, привлекая клиентов для банков Евросоюза, и фирме Good Finance Company, у которой весной 2019 года была отозвана лицензия.

Имея полномочия, Бондаренко привел новых людей. Главным казначеем стал 40-летний житель Москвы Роман Шуманов с небезупречной репутацией. Незадолго до прихода в Невский банк с его личным бизнесом приключилось несчастье. Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился руководителем и бенефициаром.





Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств. Из открытых источников известно, что к приходу в банк на ответственный пост Шуманов числился крупным должником. Он должен по договору займа физлицу 14 млн рублей, его разыскивают кредитор и приставы.

Кроме новых должностей, Бондаренко издал приказ о создании в Москве дополнительного офиса «На Ордынке». Под него был арендован особняк, управляющим назначен тоже новый человек – 42-летний житель Петербурга Олег Щукин.

К началу декабря 2019 года вся жизнь Невского, можно сказать, сконцентрировалась вокруг нового допофиса. Владимир Бондаренко издал приказ о переходе «Ордынки» на режим работы по выходным дням до 23:00, хотя по субботам-воскресеньям подразделения Невского банка традиционно не работали.

Бондаренко поднял ставки по вкладам до аномально высоких 8 процентов. На банковском сленге чересчур привлекательное предложение для клиентов называется «включить пылесос». Специально для допофиса были закуплены 18 банкоматов.

«Таким образом создавалась видимость привлечения новых клиентов и необходимость привоза большой наличности в кассу «Ордынки», – говорят собеседники «Фонтанки» в Невском банке.

К воскресенью, 8 декабря, Бондаренко выписал в допофис наличность в размере 1,5 млрд рублей. Ее доставили инкассаторским броневиком Сбербанка, оприходовали и складировали в кассе.

Ближе к полуночи 8-го к офису на Ордынке снова приехал броневик – на этот раз без опознавательных знаков. Мешки с деньгами загрузили в кузов. Броневик и Бондаренко на собственном автомобиле уехали в неизвестном направлении. Касса банка осталась пуста, вместо наличности остался расходный ордер с подписями Владимира Бондаренко и Романа Шуманова.

Днем 9 декабря, после просмотра камер и изучения записей, Невский банк написал заявление в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы о мошенническом хищении 1,5 млрд рублей. В ночь на 10-е уголовное дело было возбуждено. По некоторым данным, к этому времени Владимир Бондаренко автомобильным транспортом направлялся к российской границе. Вечером 10 декабря он вылетел из Минска в Киев. Председателя правления объявили в федеральный розыск.

Следы Романа Шуманова и Олега Щукина тоже затерялись.

На хищение последовала моментальная реакция ЦБ. 13 декабря он отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, который по величине активов занимал 317-е место.

По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов. Броневик «На Ордынке», видимо, оказался частью многодневной операции.

«В первой декаде декабря неустановленными лицами похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей», – говорится в заявлении ЦБ.

В Невский назначена временная администрация, в перспективе – приход конкурсного управляющего либо ликвидатора и процедура банкротства. Альтернатив ЦБ не видит.

Вкладчикам обещают вернуть до 1,4 млн рублей каждому. Все, что выше, должно быть заявлено клиентами в индивидуальном порядке в рамках банкротного дела.

По состоянию на 1 ноября активы Невского банка составляли 2,25 млрд рублей в виде денег и ценных бумаг. По одной из версий, трехмиллиардными потерями ЦБ оперирует на основании расходного ордера, выписанного Владимиром Бондаренко незадолго до хищения. В эту сумму могут быть включены фантомные средства якобы привлеченных в последние дни жизни банка клиентов.

«В документах эти деньги числятся, но до кассы они не дошли, – объясняет «Фонтанке» собеседник в Невском банке. – В первой декаде декабря «Ордынка» оформила десятки новых клиентов, якобы вложивших деньги в банк, им выдали пластиковые карточки. Теперь они тоже, по идее, должны попасть в число пострадавших, и Агентство по страхованию вкладов выплатит им деньги из государственного кошелька. Если отталкиваться от официальной информации ЦБ, то это примерно 700 миллионов».

За «флешмобом» по привлечению новых клиентов акционеры банка тоже видят фигуру Владимира Бондаренко. С 25 ноября по 8 декабря он якобы обналичил через свой счет в банке 229 млн рублей и перечислил 155 млн на счет юридического лица в Казахстане под видом займа.

«Фонтанка» отправила запрос в ЦБ с просьбой разъяснить, по какой причине не рассматривался вариант санации Невского банка, почему многомиллионные проводки Бондаренко до 10 декабря 2019-го оставались без внимания регулятора и как регулятор отнесся к молниеносному переводу Невского банка большей части активов в наличные средства.

«Банк перевел в наличные средства большую часть имевшихся активов. В дополнение к этому накануне хищения он сильно нарастил привлеченные средства, что вызвало дополнительный рост денежных средств – предстоит установить, не было ли это сделано «схемным» образом. Как ранее сообщалось, по факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», – заявили в ЦБ.

Владимир Бондаренко и Роман Шуманов на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответили.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»