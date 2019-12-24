Спустя 7 лет суд приговорил последнего фигуранта «болотного дела» – заочно

Анархист Дмитрий Бученков признан виновным в участии в массовых беспорядках на Болотной площади и насилии в отношении силовиков. Спустя 7 лет после событий ему назначили 2,5 года общего режима и отменили розыск.

Приговор 24 декабря огласила судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семёнова. Процесс закончился без обвиняемого, который еще до прений сбежал из-под домашнего ареста и нашёл убежище в Литве. Бученков был объявлен в международный розыск, но больше интересовать силовиков он не должен.

Как установлено, Бученков 6 мая 2012 года на Болотной площади распылял газовый баллончик, переворачивал биотуалеты и ударил полицейского в грудь. Сам он настаивал, что в тот день был в Нижнем Новгороде, а на предъявленном видео другой человек.

Дело начали рассматривать в 2017 году, после побега подсудимого процесс был приостановлен. Через два года следствие ходатайствовало о заочном приговоре. Обвинение запросило 8 лет лишения свободы, суд сократил до 2,5, пишет «Медиазона». Наказание считается отбытым – Бученкову зачли пребывание в изоляторе и под домашним арестом.





Как уточняет глава «Агоры» Павел Чиков, Бученков оставался последним обвиняемым из более чем тридцати фигурантов «болотного дела». Оно было возбуждено после беспорядков и сопротивления полиции 6 мая 2012 года. Другие участники уже успели освободиться из колонии, получить амнистии и добиться компенсации через ЕСПЧ.