Детям Бовта оформляют документы. Домой они не вернутся

Шестеро детей Андрея Бовта, арестованного по подозрению в насилии над собственной дочерью, не вернутся в семью. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Ленинградской области Тамары Литвиновой 24 декабря.

На данный момент дети прошли медицинское обследование, через два дня их выпишут из больницы, затем отправят в государственное учреждение. Сейчас специалисты собирают информацию для оформления свидетельств о рождении и паспортов на несовершеннолетних.

На прошлой неделе силовики посетили особняк в деревне Химози, где вели затворнический стиль жизни Андрей Бовт с гражданской супругой и шестью несовершеннолетними детьми. В доме нашли залежи оружия и иконы, а также площадку для тренировок.

Бовта арестовали по подозрению в изнасиловании малолетней дочери. «Фонтанка» проанализировала становление семейства и выяснила роль матери Бовта в затворничестве, которое длилось более двадцати лет.



