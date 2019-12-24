Стримеры игр в России и СНГ заработали в 2019-м более 20 млрд рублей. Причем смотрят их в основном взрослые

Объем рынка игрового стриминга (трансляции игр и донатов — пожертвований во время них) в России и СНГ достиг 21,6 млрд рублей, пишет 24 декабря РБК со ссылкой на исследование компании QIWI. Причем зрителями стримов выступает в основном взрослая аудитория.

Аналитики утверждают, что в ближайшие три года рынок будет расти на 20% ежегодно. Треть респондентов исследования отправляют донаты регулярно, 63% – только в исключительных случаях. Средний чек пожертвования в 2019-м составил 356 рублей.

Более половины зрителей (57%) для перечисления денег пользуются банковскими картами, 31% используют «QIWI Кошелек». Третье место делят «Яндекс.Деньги» и платежи со счета мобильного телефона.

Две трети зрителей — это взрослая платежеспособная аудитория, которая заменяет стримами сериалы. Отметим, в опросе в рамках исследования приняли участие 5,7 тыс. респондентов.

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