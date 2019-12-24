Гидрометцентр поставил на Новый год в Петербурге +6. Но отчаиваться рано

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра в последний день 2019 года Петербург «украсят» дождь и слякоть. Но синоптики предупреждают – заглядывать на неделю вперед не стоит.

«Приговор» снежному празднику выносить преждевременно, отметил главный синоптик города Александр Колесов 24 декабря в разговоре с «Фонтанкой». По его словам, погода сейчас очень нестабильна, в небе бушуют циклоны, и в любое время все может измениться кардинально. Точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать только 30 числа.

Но ясна перспектива ближайших дней. Ночью и днем завтра +4, послезавтра – на два градуса меньше, в течение последующих суток температура также меняться особо не будет. В городе дожди.



