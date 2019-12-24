Прокуратура оштрафовала «Петербургский метрополитен» за земляные работы в «Автово»

Должностное лицо петербургского метрополитена привлечено к административной ответственности по статье 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия». Об этом 24 декабря «Фонтанке» сообщили в городской прокуратуре.

Ответственный получил штраф – 20 тысяч рублей. В ходе проверки вскрылся факт проведения земляных работ на станции метро «Автово», являющейся объектом культурного наследия, без разрешительной документации комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Уточнить, чем конкретно занималось предприятие и что конкретно скрывается за словосочетанием «земляные работы», в ведомстве не смогли.

«Прокуратура в адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» внесла представление с требованием устранить нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия, которое удовлетворено», – добавили представители надзора.

«Фонтанка» направила вопрос представителю подземки, однако на момент публикации материала ответа не поступило.



