Полтора года доллар не стоил так дешево. Рубль укрепился к католическому Рождеству

Курс американской валюты на Московской бирже вернулся 24 декабря на уровень июля 2018 года.

В середине дня он опустился до 61,94 рубля — самой низкой отметки за 1,5 года. Стоимость евро во вторник снизилась на бирже до 68,59 рубля — на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. По данным на 15:29 доллар торгуется у отметки 62,03, а евро — 68,72.

Как отметил аналитик «Финам» Сергей Дроздов, европейские и заокеанские биржи работают в сокращенном режиме, а 25 декабря будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Сегодня же будут опубликованы данные от Американского института нефти. Инвесторы уходят на праздники на мажорной ноте. На этом фоне доллар может подешеветь и до 61 рубля.



