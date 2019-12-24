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Спорт
24.12.2019 15:53
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ОКР надеется на выступление на юношеской Олимпиаде под российским флагом

Олимпийский комитет России заявил, что отечественная команда выступит под своим флагом на ближайших зимних юношеских Олимпийских играх, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом 24 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ОКР Станислава Позднякова.

«Наша команда будет участвовать в полноценном режиме, с российским флагом. Я надеюсь, будет звучать победный гимн нашей страны», – отметил глава ОКР.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 9-22 января в Лозанне.

Кроме того, Поздняков согласился с позицией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отказавшегося принимать решение ВАДА отстранить Россию от международного спорта. Такую же позицию высказал Паралимпийский комитет России (ПКР).


Справка:

Ранее специалисты WADA обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты. Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.

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