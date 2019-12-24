ОКР надеется на выступление на юношеской Олимпиаде под российским флагом

Олимпийский комитет России заявил, что отечественная команда выступит под своим флагом на ближайших зимних юношеских Олимпийских играх, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом 24 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ОКР Станислава Позднякова.

«Наша команда будет участвовать в полноценном режиме, с российским флагом. Я надеюсь, будет звучать победный гимн нашей страны», – отметил глава ОКР.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 9-22 января в Лозанне.

Кроме того, Поздняков согласился с позицией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отказавшегося принимать решение ВАДА отстранить Россию от международного спорта. Такую же позицию высказал Паралимпийский комитет России (ПКР).



