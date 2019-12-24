Борьба с пробками в Нью-Йорке: DHL будет доставлять посылки на велосипедах

Мэрия Нью-Йорка, изыскивая эффективный способ борьбы с пробками, предложила посылочным компания в порядке эксперимента на полгода заменить грузовики на грузовые электровелосипеды. Откликнулись несколько крупных игроков на этом рынке – UPS, DHL и даже Amazon. Другие, например USPS и FedEX, решили пока воздержаться.

UPS, по данным Autoblog, взяла на вооружение всего два грузовых велосипеда против 6400 имеющихся грузовиков, а DHL – три. Конечно, масштаб эксперимента вряд ли соразмерен масштабу проблемы. Десяток велосипедов не смогут реально показать горожанам преимущества альтернативы. В Нью-Йорке ежедневно доставляется примерно полтора миллиона посылок, причем большинство из них – в день заказа.

Но лиха беда начало. Власти надеются, что компактные грузовые велосипеды с дополнительными электромоторами, развивающие 20 км/ч и перевозящие не более 150 килограммов груза, докажут свою эффективность по сравнению с громоздкими грузовиками, которые зачастую вынуждены парковаться вторым рядом, и разгрузка при этом может растягиваться на час или больше.





Для электровелосипедов предусмотрены льготы, например бесплатная парковка и возможность передвигаться не только по велодорожкам, но и в городском потоке (что обычным велосипедам запрещено).



