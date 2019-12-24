В Петербурге бывших следователей за адвокатскую помощь приговорили условно. С момента задержания не прошло и трех месяцев

Красногвардейский районный суд в особом порядке приговорил адвокатов Андрея Федорова и Дмитрия Филипцева к условным срокам и штрафам в 400 тысяч каждому. Ускорить процесс помогло признание вины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, адвокаты, они же бывшие следователи, получили идентично – по три года условно с четырьмя испытательными годами и по 400 тысяч рублей штрафа. Судимости у них за попытку мошенничества на 10 млн. Деньги хотели взять у предпринимателя Сергея Мещерякова и обещали их якобы передать бывшим коллегам в СК, чтобы дело о незаконной банковской деятельности было забыто.

Задерживали их в начале октября на автозаправке в Красногвардейском районе, муляжом имитировали 4,3 млн рублей. Суд на мере пресечения был лоялен и одного отправил под арест домой, второго отпустил за миллион залога. Оба сначала пытались от уголовного дела откреститься, но позже признали вину и заслужили рассмотрение в особом порядке.



