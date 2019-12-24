Несуществующие участки и забытая экспертиза. Смольный стряхнул многолетнюю пыль с мусорной реформы

Смольный показал главный документ мусорной реформы — территориальную схему. Там многомиллиардная стройка, устаревшие данные и сюрприз для Ленобласти.

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Комблаг опубликовал для общественного обсуждения проект территориальной схемы по обращению с отходами; без него не запустить долгожданную отраслевую реформу.

Чиновники исходят из того, что всего в Петербурге образуется порядка 9,6 млн тонн мусора, но это всех-всех отходов. Непосредственно коммунальных на население приходится 1,4 млн тонн. Если верить схеме, больше всего «мусорят» Красносельский, Кировский и Невский районы. Вместе с бизнесом и объектами Минобороны получаются все те же 1,7 млн тонн «коммуналки», о которых Смольный говорил раньше. Раздельно собирается всего 66 тонн в год — лампы, термометры, аккумуляторы общим числом в 126 тысяч.

Впрочем, диагностическая часть не так интригует: все в общем представляют, что у нас творится с мусором. Нормативы тоже не сильно выросли: сейчас Смольный исходит из того, что житель многоквартирного дома в год производит 380 кг коммунальных отходов (2 кубометра).

Интереснее узнать о планах Смольного: региональные операторы рано или поздно заработают в северной и южной частях города и возьмут на себя 853 тыс. тонн и 822 тыс. тонн соответственно. Чиновники еще не знают их имен (хотя в арбитраже пытаются доказать обратное), но уже представляют, сколько примерно они будут собирать с населения. Если представить на секунду, что мусорная реформа произойдет на неделе, то с нового года жители платили бы примерно по 3 670 рублей (без НДС), а в следующий президентский срок входили бы примерно с 4 тысячами.





Президента вспомнили не зря: именно недавняя пресс-конференция придала новый импульс разговорам о готовящихся изменениях. Корреспондент 47news Виктор Смирнов обратил внимание Владимира Путина, что Ленобласть уже двумя ногами в реформе, а Петербург так и везет на её полигоны разношерстный и мало учтенный мусор. В тот же день губернатор Александр Беглов заявил, что город не будет использовать весь период отсрочки до 2022 года, который ему предоставила Госдума, и поступательно начнет реформу уже в новом году. Тут же, собственно, на общественное обсуждение вывесили и проект территориальной схемы, однако собеседники в Смольном это называют совпадением. Вице-губернатор Николай Бондаренко пояснил «Фонтанке», что речь идет о подготовительных мероприятиях в 2020-м: опыт показал, что уже на стадии объявления конкурсов на услуги регоператора можно увязнуть в арбитраже на месяцы, так что ждать полноценного перехода на новую систему в следующем году не стоит.

Понятно, что больше всего волнует Ленобласть: куда повезут петербургские отходы. Схема выглядит максимально абстрактно: из южных районов отходы поедут на переработку на Волхонское шоссе, из северных, включая Кронштадт, — в Янино-2. Это две площадки МПБО-2. Сейчас там перерабатывается одна пятая от всего объема, 81% захоранивается. Известно где: в документе деликатно написано, что 1,4 млн тонн «передано на размещение в другие субъекты Российской Федерации».

В планах Смольного по утилизации, обезвреживанию и обработке — мерная поступь от 38,4% в 2021 году до 100% в 2035. Цифры красивые, как этого достичь — неясно. Тем не менее некоторый набор действий расписан: в частности строительство двух сортировочных комплексов на обеих площадках (по 900 тысяч тонн); каждый обойдется в 3,1 млрд. Две линейки по утилизации отходов (по 360 тысяч тонн) и некомпостируемых фракций (по 500 тысяч тонн) будут стоить по 2,7 млрд; за реконструкцию двух комплексов обезвреживания надо будет заплатить по 4,2 млрд.

Двумя площадками МПБО-2 (который, напомним, пока еще не выбран региональным оператором) дело не обойдется. В схеме запланированы 4 пятна под мусороперерабатывающие предприятия: в Петро-Славянке (на территории предприятия «Ленсоветовский»), в Ломоносове (юго-восточнее Астрономической улицы), в Саперном и, конечно, старый знакомый в Левашово у Новоселок. То, что скандальный проект так и не был реализован, не означает, что чиновники отказались от участка. Под сортировку и перегрузку отвели еще 13 точек в Курортном, Кронштадтском, Невском, Петродоворцовом, Приморском, Колпинском и Василеостровском районах.

Первый проект территориальной схемы комблаг разработал еще 3 года назад, особо упирал на то, что все сделали своими силами. Сложно судить, насколько можно доверять данным, указанным в схеме теперь; особенно после того, как натыкаешься в ней на два областных участка — в Любанском и Мгинском лесничествах. «Петербург рассчитывает на эти территории или рисует их как запасные — это из самой схемы неясно. Но оба участка находятся на территории лесного фонда. И предлагается этот лесной фонд изъять», – комментирует глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.

Комплекс в Любанском лесничестве, который отнимает 190 га лесного фонда, согласно документу, должен принимать 420 тысяч тонн отходов ежегодно. Из них 275 тыс. тонн — переработанные уплотненные ТБО, 40 тысяч тонн мусора — на сортировку, еще 70 тысяч — инертные отходы IV и V класса опасности и — пищевые и от садово-парковых хозяйств на переработку без сортировки. С данных по проекту просто смахнули пыль: документации без малого девять лет, аналогичные цифры чиновники называли и в 2011 году.

В документе говорится, что «по итогам государственной экологической экспертизы необходимо» разработать градплан, заключить договор аренды и исключить участок из состава земель лесного фонда. Правда, разработчики умолчали, что государственная экологическая экспертиза еще в 2012 году дала отрицательное заключение на проект, установив «несоответствие документов экологическим требованиям в области охраны окружающей среды и необходимость представления доработанных по замечаниям комиссии материалов на повторную экспертизу». К аналогичным выводам пришла и общественная экспертиза.





Интересно, что в территориальной схеме указан конкретный кадастровый номер участка в Любанском лесничестве, где Петербург хочет разместить комплекс по переработке и размещению отходов — 47:26:0418001:22. Если бы дело действительно дошло до реализации, петербургским чиновникам пришлось бы очень долго искать эту территорию: по данным Росреестра, указанный участок не существует более пяти лет — он был снят с кадастрового учета еще в августе 2013 года.

Вторая локация находится почти по соседству – примерно в 25 км. От Мгинского лесничества предлагается отхватить 150 га в районе деревни Молодцово (Кировский район) под полигон твердых бытовых отходов с мусороперерабатывающим комплексом. Этой идее больше десяти лет. В 2009 году, кроме очевидного социального протеста, который вызывает любой «мусорный» проект, смольнинских чиновников обвинили в попытке устроить свалку в буквальном смысле на костях павших в Великую Отечественную войну солдат. Тогда Смольный обещал, что о реализации проекта до окончания историко-культурных исследований и речи быть не может. Мощность — более 2 млн кубометров в год, но вся документация по проекту датирована 2005-2008 годами: контракты на проектно-изыскательные работы, обоснование инвестиций в строительство и рабочий проект первой очереди. Обещанные историко-культурные изыскания в перечне отсутствуют.

«Попытка оперировать старыми проектами вызывает изумление. Нет никаких договоренностей, и более того, область не хочет там размещать никакие городские полигоны, — говорит Карпов. — Потому что это же социальный протест. Вы же видите, что происходит в Волосово. А разгребать это придется областникам, ну и зачем им это надо? Они не хотят. Они говорят: у нас есть собственные организованные полигоны — везите туда. А город хочет свои, в собственность. На территории чужого субъекта. По идеологии, это такой мини-Шиес».

Как рассказал «Фонтанке» и. о. главы областного управления по обращению с отходами Алексей Пименов, данные участки были исключены из территориальной схемы Ленобласти; соответственно, строительство полигона или завода там не предусмотрено.

В городском комитете по благоустройству не смогли оперативно прокомментировать межрегиональные парадоксы документа.

Замечания к проекту территориальной схемы будут приниматься до 7 февраля 2020 года.

Николай Кудин, Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»