После статьи «Фонтанки» СК возбудил дела о создании фейковых семей в Петербурге

В Петербурге Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела о фальсификации доказательств. Фигурантом является 35-летний адвокат Антон Кузнецов, придумавший, по версии следствия, схему обмана государства через судебные решения.

Как сообщили 24 декабря в пресс-службе ГСУ СК Петербурга, адвокат в прошлом году оказывал правовую помощь четырем иностранцам, которым Управление по вопросам миграции ГУ МВД запрещало въезд в Россию за нарушение миграционных правил.

«Подозреваемый сфальсифицировал доказательства, в результате чего запреты были отменены судебными решениями», – уточнили в ведомстве.

На схему Кузнецова «Фонтанка» обратила внимание в сентябре 2019 года. Адвокат и его коллега Виктор Григорьев представляли в суде интересы гражданки Украины Анны Крецу. Она сожительствовала с петербуржцем Святославом Тимоховым. Частыми визитами в Россию Крецу превысила предельный срок пребывания и попала под трехлетний запрет на въезд.





С помощью адвоката гражданка Украины отменила санкции. Она обратилась в Смольнинский райсуд Петербурга с заявлением, согласно которому она не просто сожительствует с Тимоховым, но является законной женой и матерью его ребенка. Суд признал «устойчивые семейные связи» и отменил запрет на въезд. Корреспонденты «Фонтанки» нашли реальную мать ребенка, которого Крецу и Тимохов – c подачи адвоката – выдавали за своего.

Кузнецова и Григорьева задержали после того, как они, по версии следствия, потребовали дополнительный гонорар 2 млн рублей у Тимохова. При обыске у Кузнецова нашли более сорока печатей и штампов, в том числе гербовые печати министерств юстиции разных стран, нотариуса, петербургского ЗАГСа, районного суда. Адвокатам предъявили обвинение по статье 159 УК «Мошенничество».

Виктор Григорьев проходит еще по одному делу. Его будет слушать Невский районный суд. По версии обвинения, бывший зампрокурора Невского района Григорьев в 2014 году разработал преступный план по незаконному размещению отходов IV-V классов опасности, содержащих опасные химические вещества, в промышленной зоне «Обухово». Ежедневный доход составлял 100 тысяч рублей, общий превысил 15 миллионов. Рекультивация промзоны после загрязнения оценена в 2 миллиарда рублей.