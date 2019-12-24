Пока на Колтушском шоссе строят виадук, транспорт пойдёт по временной дороге
Строители путепровода у станции Мельничный Ручей обустраивают объездной путь. На него переключат движение машин и автобусов с Колтушского шоссе уже в начале следующего года.
Как сообщили 24 декабря «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, действующий переезд у Мельничного Ручья во Всеволожске на период строительных работ будет закрыт, и отвод транспорта необходим для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.
Сейчас на стройке вырыт котлован, ведётся устройство подпорной стенки для подходов к будущему путепроводу. Почти закончено переустройство инженерных сетей, от канализационных и водопроводных труб до газопроводов, кабелей наружного освещения и систем связи.
Справка:
Четырёхполосный (двухпутный) путепровод длиной 1,2 километра заменит переезд через железнодорожные пути у станции Мельничный Ручей. Этот переезд делит Всеволожск на две части и каждый час закрывается для пропуска поездов, при этом интенсивность движения здесь достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Заказчиком строительства выступает ГКУ «Ленавтодор», сметная стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей.