Пока на Колтушском шоссе строят виадук, транспорт пойдёт по временной дороге

Строители путепровода у станции Мельничный Ручей обустраивают объездной путь. На него переключат движение машин и автобусов с Колтушского шоссе уже в начале следующего года.

Как сообщили 24 декабря «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, действующий переезд у Мельничного Ручья во Всеволожске на период строительных работ будет закрыт, и отвод транспорта необходим для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Сейчас на стройке вырыт котлован, ведётся устройство подпорной стенки для подходов к будущему путепроводу. Почти закончено переустройство инженерных сетей, от канализационных и водопроводных труб до газопроводов, кабелей наружного освещения и систем связи.



