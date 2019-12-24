«Охота на пешеходов» продолжается. За сутки в Петербурге и области погибли трое

За прошедший понедельник, 23 декабря, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 521 ДТП. В них пострадал 31 человек и погибли трое, причем все они – пешеходы. Уже вторую неделю наезды на людей активно пополняют печальную статистику.

Как сообщает 24 декабря Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за сутки на петербургских дорогах было зафиксировано 448 аварий, из которых 29 были с пострадавшими. Травмы получили 29 человек, в том числе шестеро детей. Два человека погибли. В Ленобласти аварий было 73, а пострадавшие были всего в трех случаях. Двое взрослых получили травмы, один погиб.

Все погибшие в ДТП за понедельник – пешеходы, и обстоятельства этих происшествий заставляют не раз вспоминать про «закон парных случаев». Днем с разницей примерно в полтора часа двое погибли под колесами грузовиков. В третьем часу на Дачном проспекте большегруз сбил женщину на «зебре», а в четвертом часу в Сиверском водитель грузовика, сдавая задом во дворе, не заметил мужчину.





Утром, около 8:10, на Тихорецком проспекте неизвестная женщина получила тяжелые травмы, попав на трамвайной остановке под колеса микроавтобуса ГАЗ-А64, осуществлявшего пассажирские перевозки. А спустя 10 минут недалеко от этого ДТП, на Политехнической улице автомобиль Chevrolet Cruze сбил мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти не смогли, рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД.

Еще в одном случае пострадал ребенок. ДТП произошло около 14:10 на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. По предварительным данным ГИБДД, 47-летний мужчина на автомобиле «ГАЗель» сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 24-летнюю женщину с коляской. В коляске находилась 2-летняя девочка, она получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Произошедшее попало на видео.

Большое количество ДТП с пешеходами в Петербурге и Ленинградской области наблюдается уже вторую неделю. За минувшую среду, 18 декабря, только в Петербурге под колесами машин пострадали 35 человек, в том числе 9 детей. А за 18-19 декабря на трассе «Нарва» трое пешеходов были сбиты насмерть.