ЖК «Славянка» от ГК «ПСК» получила Заключение о соответствии

ПСК

ГК «ПСК» официально завершила строительство жилого комплекса «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района Санкт-Петербурга. Комплекс комфорт-класса прошёл проверку комиссией Госстройнадзора, включая специалистов санэпидемстанции и пожарной безопасности.

Заключение о соответствии (ЗОС) выдано 23 декабря 2019 г. Документ подтверждает факт окончания строительства и соответствие жилых зданий требованиям технических норм, регламентов, проектной документации и энергетической эффективности. Выдача ЗОС предваряет получение Разрешения на ввод в эксплуатацию. Передача ключей начнётся с января.

Жилой комплекс представляет собой два девятиэтажных дома по Ростовской ул. в микрорайоне Славянка. Общая площадь зданий более 56 тыс. кв. м. В ЖК «Славянка» 1029 квартир: студии, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные от 19 до 115 кв. м. Начиная с 3 этажа, в каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия. На первых этажах находятся коммерческие помещения площадью от 100 до 440 кв. м.

Строительство ЖК «Славянка» стало завершающим этапом жилой застройки микрорайона и окончательно сформировала его облик. Комплекс построен всего за полтора года собственным строительным подразделением ГК «ПСК». Архитектура зданий выполнена в неоклассическом стиле. У каждого из двух корпусов собственный двор с оборудованными детской и спортивной площадками, скамейками и фонарями.

Славянка – одна из самых молодых и быстрорастущих локаций Петербурга. В планах города на пять лет – открытие здесь школ и детских садов, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Также в ближайшие годы в микрорайоне откроется культурно-досуговый центр и спортивный центр с бассейном и ледовой ареной.

Сейчас в продаже остаются последние квартиры. Подробнее о планировках, ценах и способах покупки узнавайте в офисе продаж на ул. Ростовская, 24, рядом с построенным ЖК. Запись на консультацию по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house