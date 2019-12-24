Дацика задержали за попытку помочь многодетному отцу покинуть Россию. Но лёд не встал, а весло сломалось

Националист Вячеслав Дацик задержан пограничниками за переход российско-эстонской границы. Рыжий Тарзан пытался помочь многодетному Диме уплыть из России.

Как пишет 24 декабря издание 47news, около шести утра в ОМВД по Сланцевскому району доставили бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика. В ночь на минувшее воскресенье, 22-е число, в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву. Но форсирование водной границы было замечено пограничниками.

Накануне было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд изберет Дацику меру пресечения.

Супруга задержанного Виктория рассказала, что в пятницу, 20-го, к ним в дом в Вартемягах пришёл знакомый Дима и попросил помощи. Мужчина заявил, что ему надо срочно перебраться через границу, и «надавил на жалость» информацией о троих детях.





«Вот Слава и согласился. Он думал, на реке лёд, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», — отметила Виктория, добавив, что накануне ночью ей дали увидеться с мужем.

Ранее Дацик уже признавался в незаконном пересечении границы. В 2010 году он бежал из Дружносельской психиатрической больницы в Ленинградской области, а спустя время дал о себе знать из Норвегии, где сдался властям. Рыжий Тарзан заявил, что в эту скандинавскую страну он попал с помощью резиновой лодки.

Вячеслав Дацик известен в Петербурге как автор голого марша проституток, за зачистку борделей он получил 3,5 года колонии строгого режима. Оказавшись на свободе, Дацик чуть не сорвал конференцию партии «Яблоко», а также успел откупить хмельную супругу от сотрудника ДПС.