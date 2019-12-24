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Общество
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24.12.2019 17:42
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МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

pixabay.com

МегаФон и тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях*. 

МегаФон – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей.

Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту МегаФона уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира.

«Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими – главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. 

«Мы рады в партнерстве с МегаФон сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок, — отмечает Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам. – Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом».

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

*Сроки акции: с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года. После окончания пакета минут и интернета в рамках Акции услуги интернета и вызовы на территории стран действия Акции будут тарифицироваться следующим образом: интернет – 9,9 руб. за 1 Мб переданных/полученных данных, все входящие звонки – 60 руб./мин., исходящие звонки на все номера России – 60 руб./мин. Тарификация звонков поминутная. Цены указаны в рублях с учетом НДС. Стоимость услуг связи в рамках Акции не распространяется на звонки, которые совершаются через сети спутниковой связи с помощью специального оборудования, на воздушных и круизных судах. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://moscow.megafon.ru/bonus/action/rouming_pri_bronirovanii_booking

 

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