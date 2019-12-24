«Бей! Убей!» как провинциальная норма

Столицы России бурлят возмущением, негодованием и отвращением. В Челябинской области в День Конституции 12 декабря школьникам показали мастерство бойцов спецназа ФСИН. Мастерство владения металлическим щитом и резиновой палкой дошло в первозданном виде до столиц, при помощи YouTube, только через 12 дней.

На фоне баскетбольного щита в школьном спортзале, украшенном праздничными предновогодними растяжками «Жизнь – Родине, честь – никому», шесть мужчин в боевой амуниции, хорошо знакомой участникам тех оппозиционных выступлений, которые власти в уходящем году решили разгонять, по команде «палкой сверху бей» рассекали воздух перед лицами изумлённых учеников начальных и средних классов школы 21 города Златоуста. Дяди в голубоватом камуфляже так старались, что даже пропускали смену команд на «палкой снизу бей». Кто-то продолжал упорно бить врага-невидимку сверху.

Показательно, что дети родителям, которых на празднике не было, про такое «посвящение в кадеты» ничего особенного не рассказали. Спасибо честной челябинской прессе. Телевизор вечером того же дня сообщил родителям, что мальчики и девочки умеют клясться «воспитывать в себе лучшие человеческие качества». «На каждом уроке что-то новое, мне очень интересно разбирать и собирать автомат», – говорит на камеру девочка Настя лет десяти.

«Это серьезное образовательное направление объединяет сразу три поколения златоустовцев», – подсказала ведущая местных новостей.

«Когда в помещение врывается ОМОН – значит, праздник наступил… Главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде», – теперь острят петербуржцы в ночных развлекательных эфирах федерального ТВ.

«Это шефская помощь, – парируют в управлении образования и молодежной политики Златоуста. – Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Между школой и ИК-25 УФСИН России по Челябинской области (где, согласно сайту, есть «производственные мощности», инструментальный и швейный цеха и даже собственная церковь «Умягчение злых сердец». – Прим. НН) заключено соглашение на социальное партнерство в сфере профориентационной работы и кураторство кадетского движения».

Чиновники пояснили, что кроме спецсредств, детям показали «навыки владения шашкой». И вроде бы как даже кто-то другой, а не тюремщики, махали холодным оружием перед косичками девочек-кадетов в зелёных беретиках.

Увы, история в очередной раз демонстрирует давно очевидную истину: столицы элементарно не в курсе того, из чего вообще собрана жизнь в провинции. Всегда говорил и буду говорить коллегам в Москве и Петербурге, что рассуждать в своих «общефедеральных эфирах» о судьбах Родины без регулярных личных поездок по стране – дело бестолковое.

У детей Златоуста, тех, кто не готов ехать учиться в те самые столицы, выбор ведь невелик. Работать в городе, численность населения которого последние 25 лет неуклонно падает с 200 тысяч до 165 тысяч человек, можно либо металлистом на металлургическом заводе или заводе металлоконструкций, либо на оружейной или швейной фабрике. Поэтому и велика роль доступной в тех суровых краях госслужбы.

Сайт местного филиала ВГТРК регулярно вещает про «учения служебных собак ГУФСИН», «строительство дома для сотрудников ГУФСИН», и, между прочим, не в глуши, а рядом со столицей – «под Челябинском», про «экс-министра спорта, который стал победителем кинофестиваля ГУФСИН» или про «сотрудницу ГУФСИН, которая родила тройню». В тех же новостях о важности дарения себя государству убедительно рассказывают ветераны войн на Кавказе.

Есть в архиве ГТРК «Южный Урал» и про недостатки – «сотрудник ФСИН продавал наркотики заключённым». Но про это досадное недоразумение в День Конституции детям не говорят. Вдруг начнут интересоваться качеством специалистов «профориентации». Про то, что у россиян есть не только долги и обязанности, но и права, тоже лучше не надо. Качающий свои права сотрудник ФСИН кому нужен? Тем более на Южном Урале, где служба системе – «градообразующее предприятие». В условиях невозможности быть кинорежиссёром без привязки к ФСИН, гарантированный паёк, униформа и льготы сотрудника силовой структуры – лучший вариант.

И чего совсем не понимают столичные зубоскалы – что так, как сегодня, на рубежах Родины (и даже гораздо ближе) было примерно всегда в постсоветской реальности.

В примерно таком же по количеству жителей как Златоуст городе Пскове еще в середине 90-х ученики одной из центральных школ города, которая демонстративно позиционировала себя как «гуманитарный лицей», лицезрели на торжественной весенней линейке бойцов 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Прямо в хоккейной коробке перед школой дюжина крепких русских парней минут 15 ломала кирпичи друг другу об головы. Под крики старшего «Бей! Убей!» и разрывы взрывпакетов, десантура выкручивала друг другу конечности из суставов и била штыками в корпус «предполагаемого противника». Спустя 25 лет это воспоминание о гуманитарных науках остаётся одним из самых ярких.

В данном конкретном случае разница между Псковом 90-х и Златоустом конца второго десятилетия путинской России заключается только в том, что четверть века назад ни один известный мне юный участник, оглохший от воплей «убей», не пошёл потом жить и работать за серый бетонный забор дивизии ВДВ. Дети 90-х как-то иначе усвоили урок «кем можно вырасти, если не сильно запариваться на учёбу». Жаль, что развитие технологий в 90-е не позволяло так же ловко фиксировать тогдашние танцы суровых мужчин перед подрастающим поколением россиян. Интересно было бы сравнить картинки, посмотреть на выражения лиц. Но у десантуры бойцы точно не путали команды, как в случае с нынешними челябинскими тюремщиками.

А вообще, спасибо москвичам за эмоции. Челябинские дети-кадеты, которые мечтают ловко собирать автомат Калашникова, но профориентируемые на исполнение наказаний – это лучший символ эпохи страны, которая прожила уже пятую часть XXI века. Помни, кадет, враг внутри. Главное, не перепутай. «Честь – никому» пишется после «жизнь – Родине».

Ну и выбирая «сделать с кого жизнь свою», помни. ФСИН всегда работает за забором. Случайных глаз нет. Быть полицейским тяжелее. Их посвящения в кадеты могут вообще всю карьеру порушить. Министр МВД Колокольцев взял и уволил коллег, которые тренировались гасить протест на школьниках. Забавно, что этот инцидент столицу взбодрил заметно меньше. Замес ОМОНа и детей для Москвы, видимо, уже почти привычка. К наставникам-тюремщикам привыкнуть ещё предстоит.

Николай Нелюбин