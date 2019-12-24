«Бей! Убей!» как провинциальная норма

Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +5
$ 62.17р
68.91р
15:46 24.12.2019
Расширенный поиск

Особое мнение / Николай Нелюбин

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Олег Басилашвили
Автандил Микава
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Логинов
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владимир Яковлев
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Давид Адамия
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Денис Лебедев
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Грачева
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Кузнецова
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Николаев
Игорь Шушарин
Илья Гуревич
Илья Крамник
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Лейла Гучмазова
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Никита Ломагин
Никита Явейн
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Петр Яковлев
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Татьяна Сертун
Татьяна Ципуштанова
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Филипп Кулин
Юлия Ауг
Юлия Гильмшина
Юлия Никитина
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Николай Нелюбин
24.12.2019 15:10
Печать

«Бей! Убей!» как провинциальная норма

Столицы России бурлят возмущением, негодованием и отвращением. В Челябинской области в День Конституции 12 декабря школьникам показали мастерство бойцов спецназа ФСИН. Мастерство владения металлическим щитом и резиновой палкой дошло в первозданном виде до столиц, при помощи YouTube, только через 12 дней.

На фоне баскетбольного щита в школьном спортзале, украшенном праздничными предновогодними растяжками «Жизнь – Родине, честь – никому», шесть мужчин в боевой амуниции, хорошо знакомой участникам тех оппозиционных выступлений, которые власти в уходящем году решили разгонять, по команде «палкой сверху бей» рассекали воздух перед лицами изумлённых учеников начальных и средних классов школы 21 города Златоуста. Дяди в голубоватом камуфляже так старались, что даже пропускали смену команд на «палкой снизу бей». Кто-то продолжал упорно бить врага-невидимку сверху.

 

Показательно, что дети родителям, которых на празднике не было, про такое «посвящение в кадеты» ничего особенного не рассказали. Спасибо честной челябинской прессе. Телевизор вечером того же дня сообщил родителям, что мальчики и девочки умеют клясться «воспитывать в себе лучшие человеческие качества». «На каждом уроке что-то новое, мне очень интересно разбирать и собирать автомат», – говорит на камеру девочка Настя лет десяти.

«Это серьезное образовательное направление объединяет сразу три поколения златоустовцев», – подсказала ведущая местных новостей.

«Когда в помещение врывается ОМОН – значит, праздник наступил… Главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде», – теперь острят петербуржцы в ночных развлекательных эфирах федерального ТВ.

«Это шефская помощь, – парируют в управлении образования и молодежной политики Златоуста. – Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Между школой и ИК-25 УФСИН России по Челябинской области (где, согласно сайту, есть «производственные мощности», инструментальный и швейный цеха и даже собственная церковь «Умягчение злых сердец». – Прим. НН) заключено соглашение на социальное партнерство в сфере профориентационной работы и кураторство кадетского движения».

Чиновники пояснили, что кроме спецсредств, детям показали «навыки владения шашкой». И вроде бы как даже кто-то другой, а не тюремщики, махали холодным оружием перед косичками девочек-кадетов в зелёных беретиках.

Увы, история в очередной раз демонстрирует давно очевидную истину: столицы элементарно не в курсе того, из чего вообще собрана жизнь в провинции. Всегда говорил и буду говорить коллегам в Москве и Петербурге, что рассуждать в своих «общефедеральных эфирах» о судьбах Родины без регулярных личных поездок по стране – дело бестолковое. 

У детей Златоуста, тех, кто не готов ехать учиться в те самые столицы, выбор ведь невелик. Работать в городе, численность населения которого последние 25 лет неуклонно падает с 200 тысяч до 165 тысяч человек, можно либо металлистом на металлургическом заводе или заводе металлоконструкций, либо на оружейной или швейной фабрике. Поэтому и велика роль доступной в тех суровых краях госслужбы. 

Сайт местного филиала ВГТРК регулярно вещает про «учения служебных собак ГУФСИН», «строительство дома для сотрудников ГУФСИН», и, между прочим, не в глуши, а рядом со столицей – «под Челябинском», про «экс-министра спорта, который стал победителем кинофестиваля ГУФСИН» или про «сотрудницу ГУФСИН, которая родила тройню».  В тех же новостях о важности дарения себя государству убедительно рассказывают ветераны войн на Кавказе.

Есть в архиве ГТРК «Южный Урал» и про недостатки – «сотрудник ФСИН продавал наркотики заключённым». Но про это досадное недоразумение в День Конституции детям не говорят. Вдруг начнут интересоваться качеством специалистов «профориентации». Про то, что у россиян есть не только долги и обязанности, но и права, тоже лучше не надо. Качающий свои права сотрудник ФСИН кому нужен? Тем более на Южном Урале, где служба системе – «градообразующее предприятие». В условиях невозможности быть кинорежиссёром без привязки к ФСИН, гарантированный паёк, униформа и льготы сотрудника силовой структуры – лучший вариант. 

И чего совсем не понимают столичные зубоскалы – что так, как сегодня, на рубежах Родины (и даже гораздо ближе) было примерно всегда в постсоветской реальности.

В примерно таком же по количеству жителей как Златоуст городе Пскове еще в середине 90-х ученики одной из центральных школ города, которая демонстративно позиционировала себя как «гуманитарный лицей», лицезрели на торжественной весенней линейке бойцов 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Прямо в хоккейной коробке перед школой дюжина крепких русских парней минут 15 ломала кирпичи друг другу об головы. Под крики старшего «Бей! Убей!» и разрывы взрывпакетов, десантура выкручивала друг другу конечности из суставов и била штыками в корпус «предполагаемого противника». Спустя 25 лет это воспоминание о гуманитарных науках остаётся одним из самых ярких.

В данном конкретном случае разница между Псковом 90-х и Златоустом конца второго десятилетия путинской России заключается только в том, что четверть века назад ни один известный мне юный участник, оглохший от воплей «убей», не пошёл потом жить и работать за серый бетонный забор дивизии ВДВ. Дети 90-х как-то иначе усвоили урок «кем можно вырасти, если не сильно запариваться на учёбу». Жаль, что развитие технологий в 90-е не позволяло так же ловко фиксировать тогдашние танцы суровых мужчин перед подрастающим поколением россиян. Интересно было бы сравнить картинки, посмотреть на выражения лиц. Но у десантуры бойцы точно не путали команды, как в случае с нынешними челябинскими тюремщиками.

А вообще, спасибо москвичам за эмоции. Челябинские дети-кадеты, которые мечтают ловко собирать автомат Калашникова, но профориентируемые на исполнение наказаний – это лучший символ эпохи страны, которая прожила уже пятую часть XXI века. Помни, кадет, враг внутри. Главное, не перепутай. «Честь – никому» пишется после «жизнь – Родине».

Ну и выбирая «сделать с кого жизнь свою», помни. ФСИН всегда работает за забором. Случайных глаз нет. Быть полицейским тяжелее. Их посвящения в кадеты могут вообще всю карьеру порушить. Министр МВД Колокольцев взял и уволил коллег, которые тренировались гасить протест на школьниках. Забавно, что этот инцидент столицу взбодрил заметно меньше. Замес ОМОНа и детей для Москвы, видимо, уже почти привычка. К наставникам-тюремщикам привыкнуть ещё предстоит.

Николай Нелюбин

Новости компаний
ПСК
24.12.2019 15:09

ЖК «Славянка» от ГК «ПСК» получила Заключение о соответствии

ГК «ПСК» официально завершила строительство жилого комплекса «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района Санкт-Петербурга. Комплекс комфорт-класса прошёл проверку комиссией Госстройнадзора, включая специалистов санэпидемстанции и пожарной безопасности.
Группа компаний «ЦДС»
24.12.2019 12:38

Группа ЦДС создала коллекцию авторских петербургских сувениров

Группа ЦДС совместно с известным петербургским иллюстратором Ией Гаас разработала коллекцию авторских сувениров, которые будут вручать новоселам вместе с ключами от квартиры. Первыми их получат жители ЦДС «Московский».
«Лидер Групп»
24.12.2019 11:19

Увеличение цен в ЖК YOGA

1 января 2020 года стоимость квадратного метра будет увеличена в ЖК YOGA 1 и ЖК YOGA 2. Успейте купить по старой цене!
ГК «Эталон»
24.12.2019 10:51

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию клубный дом Fusion

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию клубного дома Fusion, который Компания возвела в Выборгском районе, вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки.
Setl Group
23.12.2019 14:12

Setl Group сдал детский сад на Петровском острове

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде» на Петровском острове. В садик смогут ходить 160 малышей. Его планируют открыть в следующем году.
23.12.2019 13:18

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект ЗРС «Витязь»

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
23.12.2019 12:39

Рассрочка от застройщика «30-40-30» в «Новом Лесснере»

На покупку двух- и трехкомнатных квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» действует рассрочка от застройщика, предполагающая всего 3 платежа в течение 2-х лет. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2020 года.
ювелирный салон «РИНГО»
23.12.2019 12:15

Подарок с бриллиантом - сказка от РИНГО на новый год

С наступлением зимы фирменный салон уральского ювелирного бренда РИНГО объявляет о начале акции #БРИЛЛИАНТОВЫЙ СНЕГ. Всем клиентам с 16 декабря 2019 по 15 января 2020г. начислят 20200 бонусных баллов, где 1 балл = 1 рублю.
ГК «Эталон»
23.12.2019 12:03

Корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «Россельхозбанк» аккредитовал корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.12.2019 11:28

Банк «Санкт-Петербург» открыл 10 000-ный эскроу-счет

На конец декабря Банк «Санкт-Петербург» открыл 10 000 эскроу-счетов в рамках сделок с недвижимостью по договорам купли-продажи и договорам уступки прав требований между физическими лицами.
ГК «КВС»
23.12.2019 11:11

Введен в эксплуатацию клубный дом G9 от ГК «КВС»

Служба Госстройнадзора выдала Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию Клубного дома G9 в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Фото: unsplash.com
23.12.2019 09:00

МедцентрMedFIN (Хельсинки) выписывает европейские рецепты для россиян

Недавно в странах ЕС и в Финляндии законодательно разрешили оформление рецептов с помощью телеконсультаций. Через интернет можно проконсультироваться с врачом в Финляндии и получить электронный рецепт, который принимается в каждой аптеке.