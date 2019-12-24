Хотели как лучше. Срок передачи ледокола «Виктор Черномырдин» снова перенесли — теперь на 2020 год

ФГУП «Росморпорт» подтвердило «Фонтанке», что ранее назначенная на 25 декабря передача ему ледокола проекта 22600 («ЛК-25») «Виктор Черномырдин» не состоится в срок.

«В этом году уже не будет передачи. К сожалению, в январе 2020-го», – сообщила нашему изданию 24 декабря начальник отдела внешних связей Северо-Западного бассейнового филиала Росморпорта Анна Базарова.

По её словам, задержка связана исключительно с оформлением документов. Новая дата пока не назначена.

При этом ранее Объединённая судостроительная корпорация подтвердила Росморпорту срок передачи дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» в декабре 2019 года. А гендиректор ФГУП Андрей Лаврищев заявил, что ожидает получить ледокол 25 декабря.





Напомним, строящийся с 2012 года самый мощный дизель-электрический ледокол в мире первоначально должен был быть сдан заказчику в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. А теперь и вовсе на январь 2020-го.

При этом постройка «Черномырдина» сопровождалась нештатными ситуациями. В августе на ледоколе погиб электромонтажник. А в ноябре прошлого года при пожаре пострадали двое других работников.