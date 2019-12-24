Подстреленный за безбилетный проезд на Вавиловых санитар в коме. Лучше ему не становится

Медики ввели в медикаментозную кому молодого человека, который пострадал после поездки в автобусе на улице Вавиловых в Петербурге 22 декабря. Друзья характеризуют его как вежливого и отзывчивого человека.

В комитете по здравоохранению «Фонтанке» 24 декабря сообщили, что после госпитализации вечером 22-го пострадавшего погрузили в медикаментозную кому, его состояние тяжелое

Как рассказал нашему изданию друг молодого человека, последний раз он с ним общался накануне стрельбы. На безденежье (а конфликт, как объяснил журналистам водитель автобуса, начался из-за неоплаченного проезда) он не жаловался.

«Может, потерял отложенное на проезд, может, потратился, не рассчитал», – предположил приятель пострадавшего.





Он также отметил, что агрессивным его друга назвать нельзя, подобные эмоции тот мог проявить только в ответ.

«Он из тех, кто не обидит слабого и мимо чужой беды не пройдёт», – добавил молодой человек.

По информации «Фонтанки», пассажир 176-го автобуса, которого подозревают в стрельбе, зашел на остановке между 12 и 14 домами по улице Софьи Ковалевской и расплатился электронным билетом. Конфликт между молодыми людьми начался, когда они ехали по улице Вавиловых между проспектом Науки и Северным проспектом.

Как сообщалось ранее, пулю потерпевший получил, когда уже вышел из автобуса: якобы стрелявший пассажир был недоволен тем, что у санитара не нашлось денег на дорогу, и кондуктор на это закрыл глаза. Выстрелы прозвучали после фразы «Ты че, особенный?». Гильзу нашли неподалеку, в руках у агрессора был травматический пистолет. Разрешение на такое оружие есть у 419 человек в городе.

После того, как пуля ранила молодого человека в шею, он, пошатываясь, вышел на проезжую часть. Сперва остановилась легковая машина, за ней пожарная. Спасатели в свою очередь затормозили на дороге карету скорой помощи. В тот момент пострадавший был в сознании, смог назвать свою фамилию, объяснил, что работает санитаром в Елизаветинской больнице и ему 18 лет. По данным «Фонтанки», юноша был судим за разбой, в Петербург приехал из Великого Новгорода.