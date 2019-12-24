Девиз Брюса Ли из фильма 1971 года стал фразой года по версии FT
Деловое издание The Financial Times в рамках своего ежегодного проекта «Год в слове» назвало фразу «Будь водой» (Be water) главной в уходящем году.
«Протесты в Гонконге были вдохновлены изречением «Будь водой» мастера боевых искусств Брюса Ли», – объясняет 24 декабря свой выбор FT.
Впервые фраза прозвучала в 1971 году в эпизоде сериала «Лонгстрит» с Брюсом Ли, которого почитают в мятежном специальном административном районе Китая. Мастер боевых искусств в 1970-х переехал в тогда еще британский Гонконг и получил гражданство.
В своей речи про воду актер говорит, что необходимо стать «аморфным и бесформенным, как вода», которая может «течь, а может уничтожать». Он также отмечал, что жидкость способна принимать любую форму.
Девиз пришелся по душе демонстрантам, которые последние полгода устраивают акции протеста и даже столкновения с полицией в административном районе Китая. В своем противостоянии с правоохранительными органами они, как и вода, собираются в одном месте, а затем быстро рассредотачиваются. При необходимости демонстранты оставляют за собой возможность стать «твердыми, как лед», чтобы противостоять силовикам.
Фразу «Будь водой» в 2019-м использовали также во время протестов в Чили и Ливане.
Словами года по версии FT стали также «расстыковка» (decoupling) — термин для ухудшения отношений Китая и США, а также «Мы» (We), символизирующий неудачное IPO мировой сети коворгингов The We Company, что может стать предупреждением для других стартапов.
Справка:
В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако за последний месяц ситуация в городе остается в целом спокойной, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе. МИД РФ все равно предупреждает граждан о возможности новых акций.