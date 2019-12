Девиз Брюса Ли из фильма 1971 года стал фразой года по версии FT

Деловое издание The Financial Times в рамках своего ежегодного проекта «Год в слове» назвало фразу «Будь водой» (Be water) главной в уходящем году.

«Протесты в Гонконге были вдохновлены изречением «Будь водой» мастера боевых искусств Брюса Ли», – объясняет 24 декабря свой выбор FT.

Впервые фраза прозвучала в 1971 году в эпизоде сериала «Лонгстрит» с Брюсом Ли, которого почитают в мятежном специальном административном районе Китая. Мастер боевых искусств в 1970-х переехал в тогда еще британский Гонконг и получил гражданство.

В своей речи про воду актер говорит, что необходимо стать «аморфным и бесформенным, как вода», которая может «течь, а может уничтожать». Он также отмечал, что жидкость способна принимать любую форму.





Девиз пришелся по душе демонстрантам, которые последние полгода устраивают акции протеста и даже столкновения с полицией в административном районе Китая. В своем противостоянии с правоохранительными органами они, как и вода, собираются в одном месте, а затем быстро рассредотачиваются. При необходимости демонстранты оставляют за собой возможность стать «твердыми, как лед», чтобы противостоять силовикам.

Фразу «Будь водой» в 2019-м использовали также во время протестов в Чили и Ливане.

Словами года по версии FT стали также «расстыковка» (decoupling) — термин для ухудшения отношений Китая и США, а также «Мы» (We), символизирующий неудачное IPO мировой сети коворгингов The We Company, что может стать предупреждением для других стартапов.