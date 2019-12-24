Автозаводы заезжают в яму. В ноябре выпуск новых машин в Петербурге упал на 17%

30 100 легковых автомобилей выпустили в ноябре 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota, что на 17% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года, подсчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб».

В последний раз меньше 30 000 автомобилей в ноябре производилось в 2016 году: тогда завершалось трехлетнее падение петербургского автопрома, которое началось в кризисный 2014 год. Более сильное сокращение по итогам одного месяца произошло в последний раз 3,5 года назад: в апреле 2016 года, когда производство упало на 18%.

«Как правило, к концу года автомобильные заводы наращивают объемы выпуска, но в нынешней ситуации на автомобильном рынке это бессмысленно», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

За 11 месяцев 2019 года предприятия выпустили 337 800 машин, что на 2% меньше объема за одиннадцать месяцев 2018 года.





Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе – ноябре составила 24,1% (год назад – 24,6%).

Шесть моделей, выпускаемых на автозаводах Северной столицы, входят в топ-25 самых популярных машин в России по итогам одиннадцати месяцев 2019 года. Это Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai.