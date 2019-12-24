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Город
24.12.2019 18:52
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Проект «Фонтанки» «Невидимая блокада» получил премию правительства Петербурга

Проект «Невидимая блокада» интернет-газеты «Фонтанка.ру» получил премию правительства Петербурга в области журналистики. Награду в номинации «Лучший медийный проект, реализованный в сетевом издании» вручили 24 декабря в Доме журналиста. На сцену  поднялась руководитель отдела мультимедиа «Фонтанки» Светлана Григошина.

Проект «Фонтанки» «Невидимая блокада» получил премию правительства Петербурга

«Невидимая блокада» — проект, которым на протяжении двух лет занимались журналисты «Фонтанки» и других изданий Петербурга. Вдохновлённые фразой Михаила Пиотровского об «архипелаге блокадных музеев», они нашли в нашем городе небольшие и неочевидные экспозиции, хранящие память о блокаде. Всего на карту попало больше тридцати ранее «невидимых» точек, в том числе народный музей «А музы не молчали…», Музей техники и истории Кировского завода, блокадная комната семьи Агте в музее «Разночинный Петербург», Музей городского электротранспорта и многие другие культурные пространства. В проекте принимали участие: Елена Кузнецова (руководитель проекта), Ольга Минеева, Алина Циопа, Софья Козич, Анастасия Семенович, Андрей Мартьянов, Анастасия Громова, Сергей Николаев, Кирилл Григошин, Вера Безымянская, а также эксперты — историки, исследователи блокады, специалисты по музейному делу, которые поделились своим мнением о ситуации с блокадными музеями в Петербурге.

Лауреаты премии правительства Петербурга в 2019 году были определены в семи номинациях: «Лучшая телепрограмма», «Лучшая радиопередача», «Лучшая публикация в городских печатных СМИ», «Лучший медийный проект, реализованный информационным агентством», «Лучший медийный проект, реализованный в сетевом издании», «Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе» и «Лучший медийный проект года». Победители по традиции получили приз в размере 200 тысяч рублей.



© Фонтанка.Ру
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