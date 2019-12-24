«Все равно будет в разы дешевле». Власти хотят пересадить чиновников со служебных машин на такси

Российские власти собираются оптимизировать расходы федеральных чиновников на служебные автомобили. Как пишет 24 декабря РБК, первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов уже поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозки госслужащих.

Протокол заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством Силуанова накануне опубликовал telegram-канал «Незыгарь», сегодня его подлинность РБК подтвердили источники в правительстве. На такси, согласно этому документу, собираются пересаживать тех, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения.

Причем срок исполнения этого поручения истек 23 декабря, однако в Минфине ситуацию пока никак не прокомментировали. Кроме того, министерство должно проработать организацию закупочных процедур в соответстви с федеральным законодательством. Чиновникам также предусмотрят компенсации за отказ от служебного автомобиля.

Собеседник РБК в правительстве подчеркнул, что уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок. «При желании можно класс автомобиля увеличивать, чтобы это была более-менее приличная машина, и это все равно будет в разы дешевле», — уточнил источник издания.



