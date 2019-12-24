Суд отменил итоги пересчета голосов на участке в «Московской заставе». Мандаты там могут получить яблочники

Московский районный суд удовлетворил иск проигравших кандидатов от «Яблока», которые требовали отменить итоги повторного подсчета голосов на участке №1290 в муниципалитете «Московская застава». Это решение судья Юлия Ершова приняла 24 декабря, сообщили «Фонтанке» участники заседания.

Если решение вступит в силу, два мандата в этом муниципалитете получат яблочники Кирилл Касимов и Дмитрий Декхамбаев (именно они выступали истцами по делу). А лишатся мест в совете – представитель «Единой России» Александр Шатыркин и самовыдвиженец Павел Триполка. Как утверждали истцы, именно в пользу этих кандидатов перераспределились голоса после того, как комиссия пересчитала бюллетени повторно. Ответчик вправе обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции.

Сейчас в «Московской заставе» только один депутат от «Яблока», еще один – от «Справедливой России». Фракцию «Единой России» составляют 11 человек, самовыдвиженцев – шестеро, один депутат избрался от ЛДПР.

Это четвертое по счету решение суда в Петербурге в пользу кандидатов, проигравших на последних муниципальных выборах. Ранее Московский районный суд отменил итоги голосования на участке в «Новоизмайловском». Два решения в пользу проигравших на счету Василеостровского районного суда: он встал на сторону оппозиции в муниципалитете №7 и на «Острове Декабристов».



