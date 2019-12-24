Горожане связывали ДТП на Белградской с зависающим светофором. ГУ ДОДД объяснило: так и должно быть

Светофор на Белградской улице, 34, исправен, но при пользовании им пешеходам нельзя торопиться. Серьёзное ДТП, случившееся там в воскресенье, местные жители связали именно со светофором, и сотрудники обслуживающей организации съездили на место, чтобы проверить их слова.

Вечером 22 декабря на Белградской, 34, была сбита женщина, переходившая дорогу по «зебре». По словам очевидцев из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», женщина пошла на красный, а всё потому, что светофор, работающий по кнопке, зависает. «Четыре заявки оставлял на ремонт кнопки», – рассказывал один из подписчиков.

Светофорный объект работает исправно, сообщили 24 декабря «Фонтанке» в ГУ «Дирекция по организации дорожного движения», специалисты которого после ДТП выехали на место и в очередной раз проверили оборудование. Режим его работы предполагает задержки при вызове пешеходной фазы: при первом вызове – 10 секунд, при повторном – 30 секунд.

Логика работы светофорных объектов не предполагает мгновенного включения разрешающего сигнала для пешехода, отмечают в Дирекции. Пешеходу надо дождаться, когда оборудование закончит отрабатывать фазу регулирования, предшествовавшую вызову.







