Задержан подозреваемый в групповом изнасиловании на Краснопутиловской

Правоохранительные органы раскрыли изнасилование жительницы Московского района. Пока задержан только один подозреваемый.

Как сообщили 24 декабря в Слественном комитете, дело возбудили о групповом изнасиловании — нападавших было двое.

«К совершению указанного преступления причастны двое мужчин, 1999 и 2000 годов рождения, являющиеся гражданами Республики Узбекистан», – отметили в ведомстве.

В произошедшем в ночь на 21 декабря у гаражей на Краснопутиловской улице, 129, увидели предварительный сговор.





Вчера один из соучастников был задержан, теперь ищут второго.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что потерпевшая — 39-летняя жительница дома №129. С места происшествия сняли отпечатки пальцев, указавшие на соседа женщины.