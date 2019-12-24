Обидчика судьи Криворучко наказали штрафом в 110 тысяч рублей. Еще одного пользователя простили

Следственный комитет прекратил уголовное дело против Сергея Половца, обвинённого в угрозе московскому судье Криворучко из-за репоста в социальной сети. Об этом 24 декабря сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Елену Сыропятову.

Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. «Сергей Половец сделал ретвит первоначального поста с информацией о приговоре Устинову. В его ленте это отразилось вместе с комментарием другого пользователя, так как этот пользователь был в френдлисте Сергея. Позже ретвит был удален, но в деле скриншот», – рассказывал адвокат Григорий Червонный.

Половец признал вину, отказался от адвоката и решил сотрудничать с защитником по назначению. Сегодня Мещанский районный суд Москвы также рассмотрел дело ещё одного обвиняемого в угрозах Криворучко. Евгения Ерзунова приговорили к штрафу в 110 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что на Ерзунова дал показания Половец, после чего последнего отпустили под подписку о невыезде.

В конце ноября адвокат международной правозащитной группы «Агора» Федор Сирош сообщил, что следователь требовал от Ерзунова и его родственников отказаться от независимых защитников и не привлекать внимание к процессу. В итоге Ерзунов также признал вину и стал работать с адвокатом по назначению.

СК переквалифицировал обвинение еще одному обвиняемому в угрозах Криворучко из-за комментариев в соцсетях. Речь идет об Алексее Вересове, которого изначального обвиняли в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК), а теперь ему вменяют угрозы судье (часть 1 статьи 296 УК).



