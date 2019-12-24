Московский суд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии. Сотрудника ФБК «забрили» по закону

Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая посчитала его годным к военной службе. Об этом 24 декабря сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мы оставили решение суда первой инстанции без изменения, жалобу представителя Шаведдинова без удовлетворения. Оспаривалось решение призывной комиссии. В решении суда нет ничего про его призыв в армию судом», — заявил изданию пресс-секретарь Мосгорсуда.

Шаведдинов в иске утверждал, что у врачей, осуществлявших медицинское освидетельствование, отсутствовали сведения о его здоровье. Кроме того, он считает, что врач, руководивший освидетельствованием, не имел соответствующих полномочий. Не отвечало требованиям якобы и помещение, в котором осматривали Шаведдинова. Однако суд встал на сторону военкомата.

Напомним, вечером 23 декабря у сотрудника ФБК прошел обыск, затем его повезли на допрос в Следственный комитет, после чего Шаведдинов пропал. Нашелся он утром 24 декабря в Архангельске. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный, который заявил, что «служба в армии превратилась просто в тюремный механизм». Навальный, очевидно, не знал о решении Мосгорсуда. Он написал, что призыв на службу Шаведдинова незаконен, поскольку тот участвует в судебном процессе по этому поводу.



