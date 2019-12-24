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Общество
24.12.2019 13:57
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За кадры фаллического катка в Новосибирске автору грозит штраф. Он не предупредил о фотосессии

Транспортная прокуратура в Новосибирске начала проверку законности действий фотографа Славы Степанова, благодаря которому городской каток из-за его фаллической формы стал самым популярным в стране. Фотосессия могла помешать самолетам. 

Как 24 декабря сообщают местные СМИ, Степанов нарушил правила использования воздушного пространства, когда поднял в небо над театром коптер – такого мнения придерживается представитель Новосибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь. Фотограф должен был за пять дней сообщить о съемке в управление аэронавигации, взять там же специальное разрешение и направить «в соответствующие службы график предстоящего полета». «Все это очень опасно! Ведь беспилотник, запущенный Славой Степановым, мог вполне столкнуться с самолетом. За это правонарушение недавно штрафы стали больше. Если ранее нарушителю грозило до 5 тысяч рублей, то сейчас денежное наказание начинается от 30 тысяч», — цитирует Жбирь «НДН.Инфо».

Фотографии катка комментировали и на Первом канале, где предположили, что это реакция на решение WADA. Заместитель градоначальника Анна Терешкова отметила, что «искусство должно возбуждать», что послужило поводом от общественников пожаловаться уже на нее.


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