Судов нет, и ждать минимум лет пять. России нечем строить «Северный поток-2»
Российские трубоукладчики для «Северного потока-2» придется создавать с нуля. И на это нужно 4,5–6 лет минимум, заявил 24 декабря президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол «Ленин» построили за три года и где-то полтора-два года проектировали», – цитирует главу ОСК «Интерфакс» 24 декабря.
О том, что из-за новых американских санкций на строительство газопровода «Северный поток-2» потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально, заявил 23 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев. Но в его речи фигурировали месяцы, а не годы.
Проблема появилась после того, как трубоукладчик «Северного потока-2» – компания Allseas – вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Швейцарцы испугались санкций из-за океана.
Справка:
Работы по укладке газопровода «Северный поток-2» были приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год. Он включает в себя введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Документ предполагает полную блокировку всех американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в США.
Германия назвала санкции вмешательством в свои внутренние дела. Против также выступила Еврокомиссия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции и достроит газопроводы.