Судов нет, и ждать минимум лет пять. России нечем строить «Северный поток-2»

Российские трубоукладчики для «Северного потока-2» придется создавать с нуля. И на это нужно 4,5–6 лет минимум, заявил 24 декабря президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол «Ленин» построили за три года и где-то полтора-два года проектировали», – цитирует главу ОСК «Интерфакс» 24 декабря.

О том, что из-за новых американских санкций на строительство газопровода «Северный поток-2» потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально, заявил 23 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев. Но в его речи фигурировали месяцы, а не годы.

Проблема появилась после того, как трубоукладчик «Северного потока-2» – компания Allseas – вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Швейцарцы испугались санкций из-за океана.



