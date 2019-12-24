«Ламантин» обретает очертания. Петербургские проектировщики «Адмирала Кузнецова» запланировали работы по новому атомному авианосцу

Заместитель генерального директора «Невского проектно-конструкторского бюро» Алексей Юхнин рассказал «Фонтанке» о принятой в декабре программе инновационного развития ПКБ на период 2019–2024 годов. Упор в ней сделан, в том числе, на рынок авианесущих кораблей. Запланированы работы по проекту «Ламантин».

«Продолжение работ запланировано. Объем будет зависеть от заказчика — Минобороны. Мы свои изыскания продолжаем. Отслеживаем мировые тенденции и инновации в нашей промышленности и где это можно применить», – сообщил он 24 декабря.

Также на предприятии рассчитывают на рынок десантных кораблей и развитие гражданской продукции: сухогрузов типа «река-море», арктическую и научно-экспедиционную тематику.

Впервые модель «Ламантина» – атомного авианосца проекта 11430Э – была представлена на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в июле 2019 года. Как рассказывала «Фонтанка», его водоизмещение составит 80–90 тысяч тонн, длина – 350 метров, автономность хода – около 120 суток, скорость будет достигать 30 узлов. Срок службы «Ламантина» – более полувека. На борту он будет нести 60 летательных аппаратов – истребителей, вертолетов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также десяток беспилотников. Экипаж – 2,8 тысячи человек.

Дискуссия о постройке нового авианосца возобновилась на новом уровне после серьезного возгорания на «Адмирале Кузнецове» 12 декабря. В центре судоремонта «Звездочка» сообщали, что пожар произошел в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. Там находились гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы. Погибли двое военнослужащих, пострадали еще как минимум 10 человек. Потушить пожар удалось только к утру 13 декабря. Глава ОСК опроверг ущерб «Адмиралу Кузнецову» в 95 млрд рублей – оценка повреждений продолжается.



