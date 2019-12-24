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Финляндия
24.12.2019 13:38
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В Финляндии провозглашён Рождественский мир. Магазины закрываются до 26 декабря

В финском Турку 24 декабря был торжественно объявлен Рождественский мир. После того как часы Кафедрального собора пробили полдень, текст мира с балкона особняка Бринккала зачитал глава отдела протокола города Турку Мика Акканен.

скриншот с трансляции Yle

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Эта традиция началась ещё в XIV веке, правда, она прерывалась 80 лет назад, когда шла Зимняя война. Церемония ежегодно собирает около 10 тысяч человек, примерно миллион зрителей наблюдают за действом по телевизору.

Сочельник, 24 декабря, – день мира и спокойствия, когда улицы замирают, а жизнью, как ни странно, наполняются кладбища: после службы в церкви вечером финны идут ставить свечи на могилы родственников. В этот же вечер семьи собираются за праздничным столом.


В Финляндии провозглашён Рождественский мир. Магазины закрываются до 26 декабря

В Рождество, 25 декабря, практически все магазины закрыты, большинство из них перестают работать уже в сочельник, у остальных — короткий день. В четверг, 26 декабря, график тоже сокращённый. Государственная монополия по продаже алкоголя Alko откроется только 27 декабря. Исключение составляют ориентированные на россиян приграничные супермаркеты.

Музеи в сочельник и Рождество тоже закрыты. На следующий день после праздника, 26 декабря, хельсинкские Музей Синебрюхова, Киасма и Атенеум работают с 10 до 17 часов, Amos Rex – c 11 до 17. Городской музей не принимает посетителей все три дня.

Общественный транспорт в Хельсинки 24 декабря ходит до вечера, по воскресному расписанию, но есть исключения: в Сипоо и Киркконумми автобусы перестают курсировать в 16:00. С 11 часов 25 декабря транспорт начнет работу по графику воскресенья, 26-го тоже. Подробнее — на сайте HSL. Пригородные поезда VR практически прекратят движение с 16 часов 24 декабря до 12 часов 25-го.

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