Мосты глупости к Новому году собрались с силами. Тот, что на Боровой, раздел фуру

Мост на Боровой улице активизировался за несколько дней до Нового года. Утром 24 декабря под ним застрял очередной большегруз.

Как видно на фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», преграда стянула с фуры тент. По словам очевидцев, это произошло около 7 часов утра. На место приезжали сотрудники ГИБДД, «стояли вместе с водилой, чесали репу», рассказывает Евгений. Сейчас там уже свободно.





«Сезон урожая» у моста на Боровой был в сентябре – сразу три ДТП, первым из которых стал «крупный подарок» на 10-летие моста глупости с Софийской. В декабре отметились как минимум трое «коллег»: знаменитость с Софийской, двухсоставный мост на Южном шоссе и сегодня – мост на Боровой.



