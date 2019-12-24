«По сути, это город-миллионник». В России за год вдвое выросло количество обманутых дольщиков

В России на сегодняшний день насчитывается почти 200 тысяч обманутых участников долевого строительства. Об этом 24 декабря рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву глава фонда прав дольщиков Олег Говорун.

По его словам, в начале 2019 года ожидающих ключи от квартир было вдвое меньше. К концу года в стране существует более 3 тысяч долгостроев, а более 200 тысяч россиян являются обманутыми дольщиками. Проекты, в которых они купили жилье, числятся в реестре проблемных, сообщает РИА Новости.

«По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен», – цитирует агентство главу фонда.

Замглавы министерства строительства Никита Стасишин ранее сообщал, что 1 января этого года в России было 894 недостроя, в которых было зарегистрировано более 98 тысяч договоров долевого участия.

В Петербурге, как рассказали «Фонтанке» в городском комитете по строительству, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 20 проблемных домов, из них 13 уже сданы. В 2020 году планируется ввести еще 23 многоквартирных дома на 4801 квартиру. В этих объектах зарегистрированы 3242 договора долевого участия.



