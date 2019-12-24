«Чтобы потом целую неделю еще есть и оливье, и под шубой». Матвиенко хочет сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем

Председатель Совета Федерации РФ выступила за то, чтобы сделать последний день года выходным. Ранее такой шаг назвал «логичным» президент Владимир Путин.

«Люди практически 31-го уже реально не работают. Конечно, женщины в первую очередь считают, что это неправильно. Раз семейный праздник, то и семейная подготовка к празднику: каждый должен знать свои обязанности, что будет делать папа, что будет делать мама, что будут делать дети. Совместно украсить елку, наготовить всего вкусного, чтобы потом целую неделю еще есть и оливье, и под шубой, и все остальное. Поэтому я, конечно, за то, чтобы 31 декабря был выходным днем», – цитирует 24 декабря заявление Валентины Матвиенко РИА Новости.

По ее словам, со следующего года можно законодательно сделать 31 декабря нерабочим днем, однако при этом необходимо «посмотреть, за счет каких праздничных дней». «У нас много выходных дней, надо где-то сократить, так скажем, на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней, я буду голосовать «за», – резюмировала председатель Совета Федерации.

Матвиенко также напомнила, что некоторые регионы и в уходящем 2019-м сделали последний день года нерабочим.

Напомним, что 31 декабря выходным в этом году стал в целом ряде регионов, включая Ленинградскую область, Крым, Чукотской автономный округ, Приморский край, Еврейскую автономную области, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарию и Ингушетию, Якутию, Татарстан, Калининградскую, Свердловскую, Волгоградскую, Магаданскую и Амурскую области.



