Таксист: Водитель бетоновоза выпрыгнул из кабины, но все равно оказался в Неве

Водитель бетоновоза смог покинуть автомобиль до того, как тот съехал в реку с Октябрьской набережной. Прыжок из кабины увидели свидетели, но течение Невы оказалось беспощадным.

Подробностями аварии с «Фонтанкой» 24 декабря поделился водитель «Фольксвагена» Эфенди. Накануне он таксовал, в начале пятого утра ехал без пассажиров во втором ряду по Октябрьской набережной и едва избежал столкновения с попутным грузовиком, налетевшим сбоку. Момент снял видеорегистратор.

«У меня скорость была 57 км/ч. Ещё один свидетель говорил, что ехал на 80, но бетоновоз его обогнал. Значит, где-то под сотню у него было. Врезался в дом, отскочил и на той же скорости полетел в мою сторону», – рассказывает 55-летний Эфенди.

Он успел затормозить, и удар по «Фольксвагену» пришёлся по касательной.





«Не среагировал бы, он утащил бы и меня за собой», – оценил риск водитель.

Бетоновоз после столкновения со зданием устремился к Неве, засыпая дорогу деталями и личными вещами из кабины. Среди выпавшего, по словам свидетеля, была и сумка с документами на 29-летнего петербуржца.

«Водитель на ходу выпрыгнул. Видел, как он прыгал, когда бетоновоз ломал ограждение набережной. Но человек тоже упал в воду, слышал его крики примерно с полминуты», – говорит Эфенди.

Сам он некоторое время переводил дух и у пролома оказался не сразу. Шофера в воде уже не увидел, только бетоновоз, который течение несло в сторону моста Александра Невского.

«Фольксваген» серьёзных повреждений в аварии не получил, водитель от госпитализации отказался. Бетоновоз поймали в воде через 1,5 километра от места происшествия. Управлял им, предположительно, 29-летний петербуржец Дмитрий. Его отец ответил на звонок «Фонтанки» и подтвердил, что в аварию на Октябрьской набережной на грузовом Mercedes-Benz Actros в понедельник попал сын. После ДТП на связь он не выходил. Поиски водителя продолжаются, спасатели обследуют Неву.