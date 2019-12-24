Суд в Архангельске отменил штраф за пение гимна. Экоактивистку на заседание пригласили неправильно

Архангельский областной суд признал штраф за пение гимна на митинге против мусорного полигона в Шиесе необоснованным. Но дело не в песне, а в бумажках.

О решении суда сообщают коллеги оштрафованной в соцсетях. Анна Вешкурцева была наказана административным штрафом в две тысячи рублей 26 ноября, платить она должна была за исполнение гимна. Суд первой инстанции пришел к выводу, что протестная встреча мало похожа на инаугурацию президента или спортивный матч и признал ее виновной в нарушении порядка использования государственных символов. На заседании, которое, судя по картотеке суда, состоялось 24 декабря, это решение было отменено. По словам активистов, мотивировано это было тем, что Вешкурцеву на первое заседание позвали ненадлежащим способом, да и вообще материалы проверки полиция отправила не в тот суд.

Митинг прошел 22 сентября, протестующие выступали против строительства мусорного полигона в Шиесе. После штрафа активисты пели гимн в одиночных пикетах.



